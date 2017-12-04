МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин поручил Минюсту вести реестр СМИ-иноагентов, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как рассказал РИА Новости источник в Совфеде, первые СМИ-иноагенты зарегистрируют уже на этой неделе.
"Это будут девять американских СМИ, которые раньше уже получили от Минюста предупреждение", — отметил собеседник агентства.
Путин подписал закон о СМИ-иноагентах 25 ноября. Этот статус может получить любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. На работе российских медиа поправки никак не отразятся.
32.5%Да, перестану его читать
18.4%Зависит от конкретного издания, некоторым я продолжу доверять
49.1%Нет, для меня ничего не изменится
Закон стал вынужденной ответной мерой на притеснение российских медиа в США, и в частности требование к телеканалу RT America и партнерской компании Sputnik — Reston Translator — зарегистрироваться в качестве иностранного агента.
Минюст уже уведомил о возможном признании иностранными агентами "Голос Америки", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", региональный проект IdeL.Реалии, телеканал "Настоящее Время", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)", татаро-башкирскую службу "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), проект "Фактограф".