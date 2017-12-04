МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин поручил Минюсту вести реестр СМИ-иноагентов, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ведомство вправе решать, кто из зарубежных СМИ получит статус иноагента, а также исключать медиа из списка.

Как рассказал РИА Новости источник в Совфеде, первые СМИ-иноагенты зарегистрируют уже на этой неделе.

"Это будут девять американских СМИ, которые раньше уже получили от Минюста предупреждение", — отметил собеседник агентства.

Путин подписал закон о СМИ-иноагентах 25 ноября. Этот статус может получить любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. На работе российских медиа поправки никак не отразятся.

СМИ, признанные иноагентами, должны будут соответствующим образом маркировать материалы и предоставлять отчеты. За грубое нарушение закона в Госдуме предложили штрафовать юридических лиц на пять миллионов рублей, а физических — на сто тысяч.

Закон стал вынужденной ответной мерой на притеснение российских медиа в США, и в частности требование к телеканалу RT America и партнерской компании Sputnik — Reston Translator — зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Минюст уже уведомил о возможном признании иностранными агентами "Голос Америки", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", региональный проект IdeL.Реалии, телеканал "Настоящее Время", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)", татаро-башкирскую службу "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), проект "Фактограф".