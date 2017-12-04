Володин призвал ужесточить наказание за пропаганду и рекламу наркотиков

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым добиваться ужесточения ответственности за пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ.

"Одновременно необходимо добиваться ужесточения ответственности за пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ. Сформировать в обществе устойчивое неприятие не только самого наркотика, но и всей выстроенной вокруг него субкультуры", — сказал Володин на открытии международной парламентской конференции "Парламентарии против наркотиков".

Он подчеркнул, что в век развития цифровой экономики особенно важны совместные действия для предотвращения наркопропаганды и распространения наркотиков через интернет, социальные сети.