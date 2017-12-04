Пробки в Москве выросли на два балла в понедельник утром из-за снега

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Снегопад в Москве осложнил ситуацию на дорогах, пробки в утренний час пик выросли на два балла по сравнению с обычной ситуацией, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

"В Москве снег. Пробки +2 балла к обычным", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Согласно данным сервиса, загруженность дорог на данный момент оценивается в восемь баллов.

Как рассказали РИА Новости в информационном центре транспортного комплекса города, затрудненное движение в сторону центра наблюдается на Варшавском, Каширском, Можайском, Ленинградском и Ярославском шоссе, а также на Волгоградском, Рязанском и Ленинском проспектах. МКАД загружен и по внутренней, и по внешней сторонам.