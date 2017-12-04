Строители моста в Крым рассказали, как относятся к выпадам Киева

КЕРЧЬ, 4 дек – РИА Новости. Строители моста через Керченский пролив не обращают внимания на агрессивные выпады со стороны киевских властей, заявил начальник ФКУ Упрдор "Тамань" (заказчик строительства) Роман Новиков.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал ввести дополнительные санкции против России, чтобы остановить строительство моста через Керченский пролив.

"Мы больше увлечены какофонией звуков, которые создаются от строительной техники, работы механизмов и людей. Мы увлечены стройкой", — сказал Новиков.

По его словам, все, кто участвует в реализации проекта, осознают возложенную на них ответственность.

"Каждый специалист, кто работает на этой стройплощадке, понимает, что это большой инженерный вызов. Если говорить о рабочих, они стремятся получить эту работу. Работать здесь, мало того что интересно, но и почетно", — подчеркнул Новиков.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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