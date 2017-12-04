В Крыму установили все опоры автодорожной части моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Строители моста через Керченский пролив установили все опоры его автодорожной части, сообщил инфоцентр "Крымский мост". Опоры под железную дорогу готовы наполовину.
Представитель заказчика стройки, начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Роман Новиков заявил, что мостовое полотно автодорожной части моста собрали уже на 95%. На морском участке от Тузлинской косы до острова Тузла сборка пролетов велась методом поперечной надвижки. На участках от острова до фарватера и от фарватера до керченского берега пролеты сооружаются методом продольной надвижки: нить собирают на суше, а потом продвигают с помощью домкратов.
Отмечается, что зимой планируется продолжить установку опор и пролетов железнодорожной части моста, а также обустройство автодороги.
В свою очередь, Новиков добавил, что из 19 километров моста строители уже полностью заасфальтировали почти девять.
Новиков также рассказал, как строители моста относятся к агрессивным выпадам со стороны Киева. По его словам, они не обращают внимание на них, потому что увлечены работой.
"Мы больше увлечены какофонией звуков, которые создаются от строительной техники, работы механизмов и людей", — отметил он.
"Каждый специалист, кто работает на этой стройплощадке, понимает, что это большой инженерный вызов. Если говорить о рабочих, они стремятся получить эту работу. Работать здесь, мало того что интересно, но и почетно", — заключил Новиков.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал ввести дополнительные антироссийские санкции, чтобы остановить строительство.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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