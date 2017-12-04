В Крыму установили все опоры автодорожной части моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Строители моста через Керченский пролив установили все опоры его автодорожной части, сообщил инфоцентр "Крымский мост". Опоры под железную дорогу готовы наполовину.

Из 288 опор 85 находятся в море, из-за чего работа над их сооружением была наиболее трудоемкой. В основание опор под автодорогу погрузили более трех тысяч свай.

Представитель заказчика стройки, начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Роман Новиков заявил, что мостовое полотно автодорожной части моста собрали уже на 95%. На морском участке от Тузлинской косы до острова Тузла сборка пролетов велась методом поперечной надвижки. На участках от острова до фарватера и от фарватера до керченского берега пролеты сооружаются методом продольной надвижки: нить собирают на суше, а потом продвигают с помощью домкратов.

"Мы максимально эффективно использовали летне-осенний период, в том числе провели установку арок Крымского моста и довели нить пролетных строений под автодорогу вплотную к фарватерному участку", — рассказал замгендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

Отмечается, что зимой планируется продолжить установку опор и пролетов железнодорожной части моста, а также обустройство автодороги.

В свою очередь, Новиков добавил, что из 19 километров моста строители уже полностью заасфальтировали почти девять.

"На сегодня по направлению из Тамани в Керчь уложено восемь километров асфальтобетона по нижнему слою и семь километров — по верхнему. По направлению из Керчи в Тамань уложено пять километров асфальтобетона по нижнему слою и 1,6 километра — по верхнему", — сообщил он, подчеркнув, что работы продолжатся весной.

Новиков также рассказал, как строители моста относятся к агрессивным выпадам со стороны Киева. По его словам, они не обращают внимание на них, потому что увлечены работой.

"Мы больше увлечены какофонией звуков, которые создаются от строительной техники, работы механизмов и людей", — отметил он.

По его словам, все, кто участвует в реализации проекта, осознают возложенную на них ответственность.

"Каждый специалист, кто работает на этой стройплощадке, понимает, что это большой инженерный вызов. Если говорить о рабочих, они стремятся получить эту работу. Работать здесь, мало того что интересно, но и почетно", — заключил Новиков.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал ввести дополнительные антироссийские санкции, чтобы остановить строительство.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>