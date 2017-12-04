Пассажирам хотят разрешить возвращать деньги в аэропорту при задержке рейса

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Госдума РФ рассмотрит законопроект, позволяющий пассажирам сдать билет и купить новый у другой авиакомпании после трех часов ожидания вылета, сообщает "Парламентская газета".
"Самолетов ограниченное количество, а перевозчики пытаются их использовать на 120%… Как только с одним из лайнеров происходит какая-то проблема, заменить его уже нечем, все графики вылетов нарушаются, и люди вынуждены сидеть по пять-шесть часов в аэропорту", — прокомментировал инициативу газете первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских ("Справедливая Россия").
Если авиакомпании, выполняющие международные рейсы, дисциплинируют высокие штрафы, а после подписания Россией Монреальской конвенции денежная компенсация пассажиру за задержку вылета выросла до 336 тысяч рублей, то на внутренних маршрутах остались старые правила — 25% в МРОТ за каждый час задержки, но не более 50% от стоимости билета, отмечает издание.
Изменения могут быть внесены в статью 108 Воздушного кодекса. Немедленный возврат денег за билет, поясняет Ананских, можно будет получить прямо в воздушной гавани. Сегодня в российском законодательстве не указаны четкие сроки возврата денег за несостоявшийся перелет или задержку вылета. Согласно статьи 128 Воздушного кодекса, у перевозчика есть 30 дней, чтобы только рассмотреть претензию пассажира и дать ответ.