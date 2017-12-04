"Развод" на вахте. Уезжают в надежде заработать, возвращаются ни с чем

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Ирина Халецкая. Они не ищут легких денег и вынуждены идти на риск — других вариантов прокормить семью нет. Вахтовики уезжают далеко на Север за хорошими деньгами, но становятся жертвами обмана работодателей. Правоохранительные органы встают на сторону работяг. Однако из года в год история повторяется. Как обманывают на заработках и стоит ли ехать за большим кушем в неизвестность, — в материале РИА Новости.

Уехали на попутках

Четыре месяца работники из Бийска трудились на железной дороге в Хабаровском крае, а в итоге остались ни с чем. Без денег — они добирались домой на попутках. Следственный комитет уже начал проверку.

Оксана Огнёва показывает фотографии. Маленькие домики, обшитые фанерой, прямо внутри помещения колонка с водой, скромное убранство — в таких условиях ее муж с другими вахтовиками жили в таежном поселке Датта. Вахтовики поехали летом, без теплой одежды. Рассчитывали на полтора месяца, но в результате остались на четыре.

"Начальник их обманул. Сказал, что все поедут в Находку строить мост, а сам отправил в тайгу. Высадили за 25 километров от Датты, до места работы пришлось добираться пешком", — рассказывает Оксана.

Огнёв не первый год ездит на вахту, однако в этот раз решил устроиться через знакомого, который, по словам жены, предупредил о возможных задержках зарплат.

© фото из личного архива семьи Огнёвых Домик, в котором всё лето и осень жили обманутые вахтовики из Бийска © фото из личного архива семьи Огнёвых Домик, в котором всё лето и осень жили обманутые вахтовики из Бийска

"В действительности все оказалось хуже: муж и его коллеги даже не знают, сколько точно заработали. Некоторые договоры оформляли на бригадира, он теперь скрывается. Акт выполненных работ потеряли — может быть, специально", — делится Оксана.

После неудачной вахты глава семьи вынужден был, не отдохнув, в срочном порядке снова устроиться на работу — на что-то нужно содержать троих детей.

Историей вахтовиков заинтересовались правоохранители. По информации следствия, бийская компания заключила договор подряда с частным предпринимателем на выполнение монтажных работ на Дальневосточной железной дороге. Сейчас идет разбирательство, следователи не исключают, что люди попали в мошенническую схему.

Вывески разные, долг — один

Электромонтажник Иван Львов из Тольятти работает вахтовым методом уже семь лет. Говорит, что за эти годы обманулся только раз. Но этого хватило. В ноябре 2016-го он отправился с бригадой в город Надым, устроился на работу в один трест, входивший на тот момент в холдинг "Проминдустрия". Монтажники успели отработать месяц, после чего Львову и еще сорока вахтовикам сообщили: фирма обанкротилась.

"Мы уехали домой ждать денег. Через неделю нам позвонили из кадров и предложили поехать на вахту, но уже к новому подрядчику. Уехали в Республику Коми. Опасений не возникало, пока не увидели все тех же начальников участков и прорабов, что были с нами в Надыме", — вспоминает вахтовик.

Работники пришли к выводу, что их водят за нос: по их мнению, группа компаний одна и та же — просто под разными вывесками.

Львов обратился в прокуратуру, в следственные органы, написал в приемную президента. "Мы отработали четыре месяца и получили 20 тысяч рублей. Компания должна только мне 180 тысяч, а в общем — восемь миллионов рублей. Сейчас у треста мы выиграли суд, но когда нам начнут выплачивать деньги, неизвестно", — рассказал обманутый работник.

"Слепой" вахтовик

Жизнь вахтовика похожа на "русскую рулетку": повезет — не повезет, уверен Львов. "Нереально предусмотреть все риски. В интернете пишут одно, а по факту выходит другое. Есть известные компании, но там все занято на несколько лет вперед. Нам, простым людям, приходится искать работу на свой страх и риск", — сетует он.

Пытаясь хоть как-то оградить себя от неприятностей, вахтовики создают сообщества в соцсетях и публикуют там черные списки ненадежных компаний. Так, инженер Евгений предупреждает, что фирмы зачастую зарегистрированы в Москве или Санкт-Петербурге, а вахта находится где-то в Якутии. Такие компании удаленно готовы оплатить дорогу от дома до места вахты, но к себе в офис не приглашают.

"Делается расчет на провинциалов: те не смекнут, что надо приехать в офис и проверить, порядочная ли это компания или нет, обсудить зарплату, увидеть договор своими глазами. Наивный вахтовик едет в тайгу вслепую, что его там ждет — никто сказать не может", — объясняет Евгений.

Молчать и терпеть

В глухой тайге судьба вахтовиков зависит от подрядчика. Работяги иногда не выдерживают и идут на крайние меры. Летом 2017-го, благодаря резонансу в СМИ, о ситуации в поселке Сабетта на Ямале, где строится новый завод по сжижению газа, узнала вся Россия: 25 человек объявили голодовку и выложили ролик на YouTube-канале. Компания "Ямал СПГ", дабы остановить акцию протеста, выделила подрядчику "РСК-Логистик" деньги сверх контракта на выплату долгов голодающим — четыре миллиона рублей. При этом в "РСК-Логистик" трудились почти 400 человек, долги были перед всеми сотрудниками. Инцидентом занялись региональная прокуратура и областное управление МВД. Сейчас Максим Смирнов, учредитель "РСК-Логистик", находится под стражей.

© фото предоставлено работником завода на Ямале В каждой комнате, где живут вахтовики, 16 кроватей вместо положенных восьми. © фото предоставлено работником завода на Ямале В каждой комнате, где живут вахтовики, 16 кроватей вместо положенных восьми.

Некоторые вахтовики на Ямале и сейчас недовольны условиями работы и выплатами, однако боятся, что за это их уволят и оставят ни с чем. "Нет субординации, любого может отправить на улицу обычный мастер. Заявление заставляют писать в принудительном порядке", — признался корреспонденту РИА Новости один из работников. Он поясняет, что подрядных и субподрядных организаций в Сабетте очень много. У каждой — свои порядки и штрафные санкции.

"Иногда рабочие не выдерживают положенных двух-трех месяцев и уезжают. Тогда из зарплаты вычитают стоимость спецовки, питания, как правило, обучения, перелета, и люди возвращаются с пустыми карманами. А вахтовые городки, где живут работники, оставляют желать лучшего, — в деталях описывает картину вахтовик. — Я живу в "Северном", рядом "Южный", между ними "Ромашка" и отдельно существует вагон-городок. "Ромашка" по сравнению с "Северкой" и "Южкой" — третий сорт.

Есть проблемы с водой, питанием, обогревом помещений. Общежития рассчитаны на восемь человек, а живем мы по шестнадцать. На каждом этаже есть комнаты отдыха, но их переоборудовали и поставили дополнительные койки. Про вагончики говорить нет смысла — зимой там невозможно жить".

По словам работника, на сроки выплат зарплаты он не жалуется, но когда устраивался, обещали полностью белую, а в результате лишь малая часть официальная, остальное — "премии", которые документами не фиксируются. "В банке надо мной смеются: ездишь на Север, чтобы получать 15 тысяч рублей. Зарплата как была черной, так и осталась", — говорит мужчина.

Однако, несмотря ни на что, бросать вахтовую работу он не собирается — для него это единственная возможность нормально заработать, дома таких денег ему никто не предложит.

Сладкий самообман

Саламбек Маигов, профессор, кандидат экономических наук, руководитель одного из крупнейших предприятий на Севере, в свою очередь, считает, что вахтовики сами виноваты:

"Пытаясь поймать синицу, верят сомнительным предложениям и едут в никуда".

Вместе с тем он называет три причины, которые вынуждают подрядчиков не платить деньги. Первая — неумышленная, когда у руководства просто нет средств. Всему виной — большие просчеты в планировании рисков и прибыли.

Вторая причина — попадается недобросовестный заказчик и не принимает к оплате уже выполненные работы. "Нередко представители дочерних компаний экономят средства, чтобы получить премию, и специально идут на такие шаги. Их не волнует, что подрядчик остается без денег", — уточняет Маигов.

Третья причина, по его мнению, это нерадивый директор подрядной организации, который изначально нацелен на банкротство компании, поэтому и не собирается платить людям.

"Верный признак компании с хорошей репутацией — доступ к гендиректору есть у любого сотрудника. Для такого человека личный авторитет не менее важен, чем прибыль, — уверен профессор. — Если офис фирмы где-то в Москве, а сайта с учредительными документами нет, лучше не связываться. Конечно, не факт, что компания вот-вот обанкротится. Но они уже поставили задачу стать недосягаемыми для работяг и исключить возможность жалоб в трудовую инспекцию".

Управа — есть

Несмотря на особенности трудоустройства вахтовым методом, с точки зрения закона оно ничем не отличается от любого другого вида занятости, разъясняет юрист Дмитрий Скирченко. Сотрудник, отправляясь на вахту, должен сам изучить все документы и понимать, что это поможет ему в суде.

"В случае разбирательств получить можно будет только то, что прописано в договоре. Если, например, написано, что оклад семь тысяч, — эту сумму вахтовик и сможет получить, а так называемую "премию" взыскать практически нереально", — указывает Скирченко.

Если имеются проблемы с выплатой зарплаты или условия труда на вахте не устраивают многих, то, полагает юрист, самый эффективный шаг — коллективные забастовки и заявления. По его мнению, своего рода панацея — огласка в СМИ: после общественного резонанса можно добиться и положенных денег, и справедливости.