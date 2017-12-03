МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы просит автомобилистов 4 декабря отказаться от поездок на личном транспорте в связи с ожидаемым ледяным дождем.

Ранее в столичном метеобюро сообщали, что в понедельник в Москве ожидается сильный снегопад. По данным гидрометцентра, в ночь на понедельник температура снизится до минус трех градусов. Четвертого декабря в Москве ожидается снег, гололедица, а также ветер с порывами до 17 метров в секунду, днем 4 декабря в столице возможен ледяной дождь.

"Рекомендуем водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом", — говорится в сообщении.

Также в департаменте отметили, что в случае использования личных автомобилей водителям нужно строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и держать дистанцию.