Нижегородскому цирку присвоено имя укротительницы тигров Назаровой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек – РИА Новости. Нижегородскому государственному цирку присвоено имя известной дрессировщицы, укротительницы тигров Маргариты Назаровой, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Сегодня Нижегородский цирк — это огромный комплекс, занимающий площадь 30 тысяч квадратных метров. В цирке есть большая конюшня, отдельные помещения для морских животных, хищников, слонов, собак, обезьян, большая современная ветлечебница. Нижегородский цирк рассчитан на 2 тысячи зрительных мест.

В воскресенье состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого на здании цирка открыли памятную табличку с его новым именным названием.

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, принимавший участие в мероприятии, отметил, что это увековечит имя дрессировщицы. "Она жила в Нижнем Новгороде, работала в Нижнем Новгороде, и мы, безусловно, должны чтить память таких славных людей, которые связаны с нашим городом", — сказал он.

Кроме того, по мнению главы региона, присвоение имени Маргариты Назаровой цирку будет способствовать его продвижению. "Присвоение имени такого известного человека откроет интерес к цирку в городе, и его авторитет в целом в стране и мире вырастет", — пояснил Никитин.

Он также сообщил, что региональное правительство будет оказывать всяческую поддержку цирку. "Надеемся, что наш цирк будет, как и сейчас и прежде, одним из самых передовых с точки зрения эффективности экономической и качества представлений, цирковых программ, которые здесь идут", — добавил врио губернатора.

Завершилась церемония цирковым представлением "Баронеты", завоевавшим множество высших наград международных фестивалей.

Маргарита Петровна Назарова (1926-2005) родилась в городе Пушкине Ленинградской области. В начале 1940-х гг. семья переехала в город Даугавпилс (Латвия). Во время войны была интернирована в Германию. После возвращения на родину работала в театре, а с 1955 года – в цирке в аттракционе с тиграми. В 1961 году Назарова снялась в широко известном художественном фильме "Полосатый рейс" режиссера, после которого получила всесоюзную известность. В 1969 году она получила почетное звание "Народная артистка РСФСР". В 1984 году переехала в Нижний Новгород. Умерла в 2005 году, похоронена на Федяковском кладбище Нижнего Новгорода. В 2016 году на фасаде дома, где проживала Маргарита Назарова, была открыта памятная доска.