Глава Роскомнадзора исключил введение цензуры в интернете по образцу Китая

УЧЖЭНЬ (Китай), 3 дек — РИА Новости. Россия не собирается перенимать подходы Китая в регулировании интернет-контента, подходы двух стран в этом вопросе принципиально различаются. Об этом заявил РИА Новости глава Роскомнадзора Александр Жаров, который принимает участие во Всемирной конференции по интернету в китайском Учжэне.

"В Китае есть цензура, у нас цензуры нет, потому что у них принцип премодерации, а у нас постмодерации, то есть у нас сначала должен быть зафиксирован факт распространения запрещенной информации, а потом идет либо ее удаление, либо блокировка ресурса, поэтому тут у нас тоже принципиально различаются подходы. Да, у них все достаточно жестко, согласен", — сказал он в беседе с РИА Новости на полях конференции.

Жаров пояснил, что в России запрещенный контент блокируется не на точках обмена трафика на входе в страну, а всеми операторами связи, которые предоставляют доступ гражданам к Сети.

Вместе с тем, по его словам, обмен мнениями и изучение опыта друг друга важны для поиска наиболее оптимальных решений.

"Нужно изучать опыт друг друга, именно технологический, и находить оптимальные решения, которые бы были наименее травматичны для операторов связи, наименее травматичны для добропорядочных интернет-ресурсов, которые, например, находятся на тех же IP–адресах, что и нарушители", — сказал глава Роскомнадзора.

При этом он подчеркнул, что "эффективность с точки зрения блокировки запрещенной информации необходима". "Мы говорим о детской порнографии, призывах к суициду, продаже и распространению наркотиков, экстремистской информации — том, что действительно подпадает под категорию абсолютного зла", — пояснил он.

В понедельник у Жарова запланирована двухсторонняя встреча с заместителем главы управления по вопросам киберпространства КНР Жэнь Сяоляном, на которой они обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе и международные нормы регулирования интернет-пространства.