Глава Роскомнадзора исключил введение цензуры в интернете по образцу Китая

УЧЖЭНЬ (Китай), 3 дек — РИА Новости. Россия не собирается перенимать подходы Китая в регулировании интернет-контента, подходы двух стран в этом вопросе принципиально различаются. Об этом заявил РИА Новости глава Роскомнадзора Александр Жаров, который принимает участие во Всемирной конференции по интернету в китайском Учжэне.
Жаров пояснил, что в России запрещенный контент блокируется не на точках обмена трафика на входе в страну, а всеми операторами связи, которые предоставляют доступ гражданам к Сети.
Вместе с тем, по его словам, обмен мнениями и изучение опыта друг друга важны для поиска наиболее оптимальных решений.
При этом он подчеркнул, что "эффективность с точки зрения блокировки запрещенной информации необходима". "Мы говорим о детской порнографии, призывах к суициду, продаже и распространению наркотиков, экстремистской информации — том, что действительно подпадает под категорию абсолютного зла", — пояснил он.
В понедельник у Жарова запланирована двухсторонняя встреча с заместителем главы управления по вопросам киберпространства КНР Жэнь Сяоляном, на которой они обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе и международные нормы регулирования интернет-пространства.