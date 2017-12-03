В Роскомнадзоре призвали создать международные нормы в киберпространстве

УЧЖЭНЬ (Китай), 3 дек – РИА Новости. Отсутствие норм, регулирующих межгосударственные отношения в киберпространстве, затрудняет формирование международной информационной безопасности, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Международно-правовые механизмы, позволяющие отстаивать суверенное право государств на регулирование в национальном сегменте интернета, по-прежнему не установлены. Отсутствие норм, регулирующие межгосударственные отношения в этой сфере, затрудняют формирование системы международной информационной безопасности, направленной на достижение стабильного и равноправного партнерства", — заявил Жаров, выступая на Всемирной конференции по интернету.

Он отметил, что пути решения этих проблем многократно обсуждались. "Безусловно, при выработке механизмов глобального регулирования должны учитываться национальные особенности. Обеспечиваться равноправное сотрудничество всех заинтересованных сторон в информационной сфере", — сказал Жаров.

Глава Роскомнадзора напомнил, что РФ, в том числе совместно с КНР, продолжает прилагать усилия к выработке соответствующих соглашений. "РФ разработаны и представлены партнерам на согласование: проект конвенции ООН о сотрудничестве в сфере борьбы с информационной преступностью, концепция конвенции ООН по институционализации вопросов регулирования безопасности функционирования и развития сети интернет, правила ответственного поведения государств в информационной сфере", — сказал он.

В китайском Учжэне в воскресенье открылась Всемирная конференция по интернету, которая продлится до 5 декабря. Она проходит под девизом "Развитие цифровой экономики для открытости и совместного пользования благами — строительство сообщества единой судьбы в киберпространстве".

Основными темами конференции станут такие вопросы, как искусственный интеллект, борьба с бедностью с помощью интернета, интернет-коммуникации и социальная ответственность в условиях новых вызовов, глобальная цифровая экономика, нормы киберпространства, а также международное сотрудничество в противодействии использованию киберпространства для совершения преступлений и террористических актов.

В этом году в конференции принимают участию более 1,5 тысячи участников из 80 стран мира, в том числе глава компании Alibaba Джек Ма, глава корпорации Apple Тим Кук, один из отцов интернета Роберт Эллиот Кан, основатель и глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский и другие.