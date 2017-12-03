"Нестор Петрович" из поселка Туманный: как возглавить школу в 22 года

ПОС. ТУМАННЫЙ (Мурманская область), 3 дек – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Никита Анатольевич Большаков стал самым молодым директором средней школы в отдаленном поселке Туманный Мурманской области в возрасте 22 лет и 340 дней – с такой точностью зафиксирован факт в книге рекордов России. Уже год он возглавляет школу и детсад, приняв на себя ответственность за 48 ребят и полтора десятка сотрудников, борется с обстоятельствами, когда школу отрезает метелями от "большой земли" и только улыбается, когда за глаза его называют "Нестором Петровичем", намекая на героя культового советского фильма "Большая перемена".

Туманка на краю земли

Поселок Туманный, или Туманка, как его называют местные жители, расположен в 130 километрах от Мурманска. Заложили его в середине 1960-х годов для гидростроителей – рядом находится каскад ГЭС с красивым называнием "Серебрянский". Когда-то здесь проживало несколько тысяч человек, жизнь кипела. Но в 2000-х не стало военной части, гидроэнергетики предпочли из местных жителей превратиться в вахтовиков.

Местная школа – светлое добротное и невероятно просторное здание — рассчитано на 500 учеников. Примерно столько сегодня в поселке жителей. Учителя с большим стажем вспоминают, что когда-то классы были переполнены настолько, что за парты приходилось сажать по три школьника. Сегодня в самом многочисленном классе пять учеников, а в последнем – девятом — в этом учебном году во всей параллели всего один выпускник.

Здание школы окружают пятиэтажки с выбитыми стеклами – здесь давно никто не живет. Улицы пустынны и заснежены. Цены в двух продуктовых магазинах, по признанию местных жителей, выше, чем на "большой земле". И хотя 130 километров от областного центра по столичным меркам – пригород, жизнь диктует свои условия.

Северные ветра и метели зимой частенько отрезают поселок от остального мира. Зато в награду туманнинцам достаются хрустальная тишина без городского шума, несуетный миропорядок, искристые сопки зимой и морошковая тундра летом.

© Фото : Анастасия Яконюк Ученики средней школы поселка Туманный Мурманской области © Фото : Анастасия Яконюк Ученики средней школы поселка Туманный Мурманской области

"Я привыкаю к несовпаденью…"

Звонок от директора Кольской вечерней школы, где Никита Анатольевич год проработал учителем истории, раздался в ноябре прошлого года. Он хорошо помнит тот день – лежал дома с простудой, и поначалу решил, что разговор ему почудился.

"Это было на каникулах, я лежал с температурой. Когда позвонил директор школы, где я работал, и предложил стать директором в Туманном, я подумал, что у меня галлюцинации. На следующий день я перезвонил. Оказалось – нет", — смеется Никита Анатольевич.

Идея поручить 22-летнему вчерашнему выпускнику мурманского университета целое учреждение, в которое входит не только школа, но и детский сад, местному отделу образования показалась здравой – у Никиты Анатольевича было педагогическое и управленческое образования. Правда, заманить хорошо воспитанного, интеллигентного молодого человека в "отдаленку" могло показаться фантастикой.

Будущего директора отговаривала даже мама – отпустить сына в поселок, куда и транспорт не каждый день ходит, где из всей инфраструктуры – два магазина, поликлиника да почта – ей было страшно.

"Я сначала испугался ответственности – здесь ведь не только школа, но и садик. Но потом пообщался с коллективом. Меня приняли тепло. Приняли как Нестора Петровича. Уже два года работаю – еще с кольской школы — а меня с ним ассоциируют. Значит, что-то есть общее, буду надеяться, что положительное", — улыбается Большаков.

"Нет, буквально во всем пример с меня брать еще нельзя…"

К тому времени в кресле директора туманнинской школы пересидели почти все педагоги школы – заменяли или исполняли обязанности, но занять его окончательно никто не решался. Удивление стало первой реакцией и коллектива, и нового директора в момент первой встречи.

"Я за него испугалась немного, было желание его пожалеть. Молодой человек не знал, в какую гущу событий ему предстоит окунуться, в какую бумажную волокиту. Был страх за него. Это огромная организация – и школа, и садик. Ведь ответственность большая! Было тяжело, но сейчас смотрим – справляется. Главное – зарплату вовремя платит", — говорит учитель русского языка Любовь Владимировна Пасечник.

Валентина Марковна Карпович приехала в Туманный в 22 года – строить ГЭС, да так и осталась в "отдаленке", уже много лет работает младшим воспитателем в детском саду. Говорит, нового директора воспитывать не нужно, только поддерживать и хвалить. "Молодые люди сейчас настолько грамотные – мы того не знаем, что они теперь. А у него два высших образования. Я бы не сказала, что строгий. Добрый, уважительно относится. С пониманием относится и к нам, и к работе", — расхваливает директора воспитатель.

Сам Никита Анатольевич вспоминает, как трудно было не просто занять кресло директора, а доказать всем, что это именно его место. Впрочем, авторитет укреплять ему приходится и теперь. "Самое сложное – отсутствие опыта и возраст. Первое время приходилось налаживать контакты, доказывать, что, хоть и делаю ошибки, но справляюсь со своими обязанностями", — говорит директор.

Он по-прежнему учится, чем может служить примером своим подопечным. Бывает, в школу приходит часа за полтора до занятий, а уходит после одиннадцати вечера. Организационные вопросы, бумажная волокита, законодательные лабиринты, визиты проверяющих инстанций, неустанный контроль руководства, отчеты, справки и прочие СанПины… "Директор я 24 часа в сутки. Ошибки, конечно, бывают, но непоправимых, кажется, пока не совершил", — считает Большаков.

Проверкой на прочность стала прошлогодняя зима, когда дорогу в поселок отрезало больше чем на две недели. Но школьный корабль благополучно преодолел непогоду, не отклоняясь от курса своей неспешной, уютной, почти домашней жизни.

© Фото : Анастасия Яконюк Ученики средней школы поселка Туманный Мурманской области © Фото : Анастасия Яконюк Ученики средней школы поселка Туманный Мурманской области

"Все должно быть шарман…"

Четвероклассники Катя и Дима подровнялись за партами в ожидании учителя английского. Одноклассница заболела, и коллектив не в полном составе. Впрочем, отсидеться в надежде, что "не спросят", в любом случае бы не вышло – здесь каждый урок – практически индивидуальное занятие. "Мы тут все друзья. Конечно, когда в классе три человека, домашку надо всегда делать. И вызовут на каждом уроке", — рассуждает Дима.

В ярких учебниках английского – картинки экзотических фруктов. "Mango, coconut, pineapple…", — старательно читает Катя. В двух туманнинских продуктовых магазинах ни манго, ни кокосов, ни ананасов давно не видели. Впрочем, тех, кто сознательно выбирает жизнь на краю земли, это не пугает.

Учитель английского всех классов со 2 по 9-й Владислав Сергеевич Слопок – студент четвертого курса мурманского университета. Когда предложили перейти на индивидуальный план и поехать в Туманный, долго не раздумывал. "Удивило общее количество и размер классов, потому что я вырос в Мурмашах (поселок недалеко от Мурманска), у нас классы были по 25-30 человек. А когда я узнал, что наибольший класс – пять человек, а наименьший – один, это для меня было своеобразным шоком", — говорит преподаватель.

Его приятно удивило, что в школе сделан качественный ремонт, классы теплые и уютные, оборудования и пособий – полный комплект. "Здесь отношения более открытые, тесные, домашние что ли", — считает Владислав Сергеевич.

"Детей здесь не много, все как одна семья. Наши дети немного не приспособлены к городской жизни, они добрее, наивнее, проще городских", — согласна с коллегой Любовь Владимировна Пасечник. При этом с гордостью замечает, что пятеро прошлогодних выпускников справились с ОГЭ на высоком уровне – три "пятерки" и две "четверки" по русскому.

"Ходишь, ходишь в школу, а потом бац…"

На столе учителя математики Ирины Ивановны Лола – толстый классный журнал, где в списке учеников – одна фамилия. Дима Лимарев – будущий единственный выпускник туманнинской школы в нынешнем учебном году. В одиночестве он с шестого класса, хотя в третьем учились вшестером. Ни поговорить, ни подраться, ни потанцевать на школьном вечере.

"Все время с учителем один на один, всегда на первой парте, всегда все шутят – "кто будет к доске выходить?" Я один выхожу. Может, это и хорошо – я все усваиваю. Но лучше бы одноклассник или одноклассница были", — говорит Дима. И все же сегодня он до конца не уверен, что комфортно чувствовал бы себя в стандартном классе, где больше 25 человек – он привык задавать вопросы, когда они есть, и общаться с преподавателем без школьного регламента.

Ирина Ивановна видит проблему в другом: когда-то школьники Туманного получали 11-летнее образование, а сегодня их возможности здесь сократились до девяти классов. Что делать с 15-летними мальчишками и девчонками, только вступившими в переходный возраст и неспособными к самостоятельной жизни вдали от дома – теперь это головная боль родителей. Чаще всего ребят отправляют в колледж в Мурмашах или в Мурманск – уезжают целыми семьями.

Дима тоже намерен начать новую жизнь в другом месте. "Я хочу пойти в мореходку в Мурманске, потом в море ходить. Родители, если захотят переехать, – я все сделаю для этого. Многие, кто уехал отсюда в город, жалуются – шум, гам, трафик. Но желанием вернуться сюда никто не горит, возможностей нет – работать только учителем или на ГЭС", — рассуждает Дима.

Учителя в Туманном говорят: в школе мы не чувствуем себя ущербными, оторванными от мира. Благодаря новым технологиям, к их услугам современные методики и программы, школьники заочно участвуют в конкурсах и олимпиадах, показывают хорошие результаты на экзаменах. И все же у этих ребят будущее в поселке Туманный туманное, понимают многие.

"Перспектив нет — мы видим. ГЭС перевели на вахтовый метод – они приезжают, вахту отработали – уезжают. Здесь доживают те, у кого маленькие дети, кому это пока удобно", — говорит учитель физики и математики.

"А взрослые как дети. Только курят больше"

Учитель физкультуры Иван Семенович приехал в Туманный из Карелии восемь лет назад – "зиму перезимовать". Устроился водителем в пожарную часть – график "сутки через трое". Работа не слишком напряженная, на вопрос "когда в последний раз пожар был?" после раздумий вспомнил: "Летом что-то горело. Не в мою смену".

Учителем он работает последние пять лет. Организовать командные игры в малокомплектной школе – задача непростая. Зато лыжная подготовка здесь на высшем уровне – снег лежит с октября по май. "Нового директора в спортзал никак не могу затянуть. Занят вся время!" — с улыбкой жалуется Иван Семенович.

Но даже на своем месте Никита Анатольевич должен уметь и в команде играть, и лидерские качества проявлять, и спортивный характер демонстрировать. К тому же один рекорд, пусть и неспортивный, он уже поставил – попал в книгу рекордов "России" как самый молодой директор страны.

"Отношусь к этому совершенно нейтрально. Я воспринимаю эту должность как работу – занесли и занесли. Я пока не задумывался – мне теперь надо закончить аспирантуру и защитить диссертацию", — говорит "Нестор Петрович".

За своих ребятишек он уверен – станут хорошими и порядочными людьми. "Дети здесь прекрасные, все живут как одна семья. Они добрее, честнее. Если вы приедете до снега, увидите, что перед школой стоит огромное количество велосипедов — они знают, что никто не возьмет. И так живет весь поселок", — рассказывает директор.

Сейчас самый молодой директор школы занят подготовкой к долгой зиме, да и о новогодних торжествах надо уже подумать. В прошлом году он пришел на утренник в образе Деда Мороза. "Вот на эту должность не назначают, это еще заслужить надо", — смеется Никита Анатольевич.