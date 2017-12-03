"Нестор Петрович" из поселка Туманный: как возглавить школу в 22 года

ПОС. ТУМАННЫЙ (Мурманская область), 3 дек – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Никита Анатольевич Большаков стал самым молодым директором средней школы в отдаленном поселке Туманный Мурманской области в возрасте 22 лет и 340 дней – с такой точностью зафиксирован факт в книге рекордов России. Уже год он возглавляет школу и детсад, приняв на себя ответственность за 48 ребят и полтора десятка сотрудников, борется с обстоятельствами, когда школу отрезает метелями от "большой земли" и только улыбается, когда за глаза его называют "Нестором Петровичем", намекая на героя культового советского фильма "Большая перемена".
Туманка на краю земли
Местная школа – светлое добротное и невероятно просторное здание — рассчитано на 500 учеников. Примерно столько сегодня в поселке жителей. Учителя с большим стажем вспоминают, что когда-то классы были переполнены настолько, что за парты приходилось сажать по три школьника. Сегодня в самом многочисленном классе пять учеников, а в последнем – девятом — в этом учебном году во всей параллели всего один выпускник.
Здание школы окружают пятиэтажки с выбитыми стеклами – здесь давно никто не живет. Улицы пустынны и заснежены. Цены в двух продуктовых магазинах, по признанию местных жителей, выше, чем на "большой земле". И хотя 130 километров от областного центра по столичным меркам – пригород, жизнь диктует свои условия.
Северные ветра и метели зимой частенько отрезают поселок от остального мира. Зато в награду туманнинцам достаются хрустальная тишина без городского шума, несуетный миропорядок, искристые сопки зимой и морошковая тундра летом.
"Я привыкаю к несовпаденью…"
"Это было на каникулах, я лежал с температурой. Когда позвонил директор школы, где я работал, и предложил стать директором в Туманном, я подумал, что у меня галлюцинации. На следующий день я перезвонил. Оказалось – нет", — смеется Никита Анатольевич.
Идея поручить 22-летнему вчерашнему выпускнику мурманского университета целое учреждение, в которое входит не только школа, но и детский сад, местному отделу образования показалась здравой – у Никиты Анатольевича было педагогическое и управленческое образования. Правда, заманить хорошо воспитанного, интеллигентного молодого человека в "отдаленку" могло показаться фантастикой.
Будущего директора отговаривала даже мама – отпустить сына в поселок, куда и транспорт не каждый день ходит, где из всей инфраструктуры – два магазина, поликлиника да почта – ей было страшно.
"Я сначала испугался ответственности – здесь ведь не только школа, но и садик. Но потом пообщался с коллективом. Меня приняли тепло. Приняли как Нестора Петровича. Уже два года работаю – еще с кольской школы — а меня с ним ассоциируют. Значит, что-то есть общее, буду надеяться, что положительное", — улыбается Большаков.
"Нет, буквально во всем пример с меня брать еще нельзя…"
"Я за него испугалась немного, было желание его пожалеть. Молодой человек не знал, в какую гущу событий ему предстоит окунуться, в какую бумажную волокиту. Был страх за него. Это огромная организация – и школа, и садик. Ведь ответственность большая! Было тяжело, но сейчас смотрим – справляется. Главное – зарплату вовремя платит", — говорит учитель русского языка Любовь Владимировна Пасечник.
Валентина Марковна Карпович приехала в Туманный в 22 года – строить ГЭС, да так и осталась в "отдаленке", уже много лет работает младшим воспитателем в детском саду. Говорит, нового директора воспитывать не нужно, только поддерживать и хвалить. "Молодые люди сейчас настолько грамотные – мы того не знаем, что они теперь. А у него два высших образования. Я бы не сказала, что строгий. Добрый, уважительно относится. С пониманием относится и к нам, и к работе", — расхваливает директора воспитатель.
Сам Никита Анатольевич вспоминает, как трудно было не просто занять кресло директора, а доказать всем, что это именно его место. Впрочем, авторитет укреплять ему приходится и теперь. "Самое сложное – отсутствие опыта и возраст. Первое время приходилось налаживать контакты, доказывать, что, хоть и делаю ошибки, но справляюсь со своими обязанностями", — говорит директор.
Он по-прежнему учится, чем может служить примером своим подопечным. Бывает, в школу приходит часа за полтора до занятий, а уходит после одиннадцати вечера. Организационные вопросы, бумажная волокита, законодательные лабиринты, визиты проверяющих инстанций, неустанный контроль руководства, отчеты, справки и прочие СанПины… "Директор я 24 часа в сутки. Ошибки, конечно, бывают, но непоправимых, кажется, пока не совершил", — считает Большаков.
Проверкой на прочность стала прошлогодняя зима, когда дорогу в поселок отрезало больше чем на две недели. Но школьный корабль благополучно преодолел непогоду, не отклоняясь от курса своей неспешной, уютной, почти домашней жизни.
"Все должно быть шарман…"
В ярких учебниках английского – картинки экзотических фруктов. "Mango, coconut, pineapple…", — старательно читает Катя. В двух туманнинских продуктовых магазинах ни манго, ни кокосов, ни ананасов давно не видели. Впрочем, тех, кто сознательно выбирает жизнь на краю земли, это не пугает.
Учитель английского всех классов со 2 по 9-й Владислав Сергеевич Слопок – студент четвертого курса мурманского университета. Когда предложили перейти на индивидуальный план и поехать в Туманный, долго не раздумывал. "Удивило общее количество и размер классов, потому что я вырос в Мурмашах (поселок недалеко от Мурманска), у нас классы были по 25-30 человек. А когда я узнал, что наибольший класс – пять человек, а наименьший – один, это для меня было своеобразным шоком", — говорит преподаватель.
Его приятно удивило, что в школе сделан качественный ремонт, классы теплые и уютные, оборудования и пособий – полный комплект. "Здесь отношения более открытые, тесные, домашние что ли", — считает Владислав Сергеевич.
"Детей здесь не много, все как одна семья. Наши дети немного не приспособлены к городской жизни, они добрее, наивнее, проще городских", — согласна с коллегой Любовь Владимировна Пасечник. При этом с гордостью замечает, что пятеро прошлогодних выпускников справились с ОГЭ на высоком уровне – три "пятерки" и две "четверки" по русскому.
"Ходишь, ходишь в школу, а потом бац…"
"Все время с учителем один на один, всегда на первой парте, всегда все шутят – "кто будет к доске выходить?" Я один выхожу. Может, это и хорошо – я все усваиваю. Но лучше бы одноклассник или одноклассница были", — говорит Дима. И все же сегодня он до конца не уверен, что комфортно чувствовал бы себя в стандартном классе, где больше 25 человек – он привык задавать вопросы, когда они есть, и общаться с преподавателем без школьного регламента.
Ирина Ивановна видит проблему в другом: когда-то школьники Туманного получали 11-летнее образование, а сегодня их возможности здесь сократились до девяти классов. Что делать с 15-летними мальчишками и девчонками, только вступившими в переходный возраст и неспособными к самостоятельной жизни вдали от дома – теперь это головная боль родителей. Чаще всего ребят отправляют в колледж в Мурмашах или в Мурманск – уезжают целыми семьями.
Дима тоже намерен начать новую жизнь в другом месте. "Я хочу пойти в мореходку в Мурманске, потом в море ходить. Родители, если захотят переехать, – я все сделаю для этого. Многие, кто уехал отсюда в город, жалуются – шум, гам, трафик. Но желанием вернуться сюда никто не горит, возможностей нет – работать только учителем или на ГЭС", — рассуждает Дима.
Учителя в Туманном говорят: в школе мы не чувствуем себя ущербными, оторванными от мира. Благодаря новым технологиям, к их услугам современные методики и программы, школьники заочно участвуют в конкурсах и олимпиадах, показывают хорошие результаты на экзаменах. И все же у этих ребят будущее в поселке Туманный туманное, понимают многие.
"Перспектив нет — мы видим. ГЭС перевели на вахтовый метод – они приезжают, вахту отработали – уезжают. Здесь доживают те, у кого маленькие дети, кому это пока удобно", — говорит учитель физики и математики.
"А взрослые как дети. Только курят больше"
Учителем он работает последние пять лет. Организовать командные игры в малокомплектной школе – задача непростая. Зато лыжная подготовка здесь на высшем уровне – снег лежит с октября по май. "Нового директора в спортзал никак не могу затянуть. Занят вся время!" — с улыбкой жалуется Иван Семенович.
Но даже на своем месте Никита Анатольевич должен уметь и в команде играть, и лидерские качества проявлять, и спортивный характер демонстрировать. К тому же один рекорд, пусть и неспортивный, он уже поставил – попал в книгу рекордов "России" как самый молодой директор страны.
"Отношусь к этому совершенно нейтрально. Я воспринимаю эту должность как работу – занесли и занесли. Я пока не задумывался – мне теперь надо закончить аспирантуру и защитить диссертацию", — говорит "Нестор Петрович".
За своих ребятишек он уверен – станут хорошими и порядочными людьми. "Дети здесь прекрасные, все живут как одна семья. Они добрее, честнее. Если вы приедете до снега, увидите, что перед школой стоит огромное количество велосипедов — они знают, что никто не возьмет. И так живет весь поселок", — рассказывает директор.
Сейчас самый молодой директор школы занят подготовкой к долгой зиме, да и о новогодних торжествах надо уже подумать. В прошлом году он пришел на утренник в образе Деда Мороза. "Вот на эту должность не назначают, это еще заслужить надо", — смеется Никита Анатольевич.