В ГД внесли проект о повышении штрафа за разведение наркотических растений

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Парламент Кабардино-Балкарии внес в Госдуму на рассмотрение законопроект, согласно которому административные штрафы за несвоевременное уничтожение и культивирование дикорастущих наркотических растений, таких как конопля, увеличится более чем в два раза, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.

На сегодняшний день административный штраф для граждан составляет от полутора тысяч до двух тысяч рублей, на должностных лиц — от трех до четырех тысяч рублей, на юридических лиц — от тридцати до сорока тысяч рублей.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью об административных правонарушениях (КоАП) "Непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры".

"Установив размер административного штрафа для граждан от двух тысяч до четырех тысяч рублей; для должностных лиц — от пя­ти тысяч до десяти тысяч рублей; для юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей", — говорится в документе.