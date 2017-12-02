Масляков останется ведущим КВН

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Александр Масляков продолжит вести КВН, несмотря на его увольнение с поста директора ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН", сообщается на странице международного союза КВН в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее в пресс-службе союза сообщили РИА Новости, что президент союза Масляков уволился с поста директора ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН" по своей инициативе, а не из-за проверок прокуратуры, которые были инициированы Transparency International.

"Не путайте профессию телеведущего и гендиректора ГУП" — говорится в сообщении.

Ранее международная организация Transparency International опубликовала исследование, согласно которому при управлении Масляковым ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН" возник конфликт интересов. По мнению правозащитников, будучи руководителем предприятия, телеведущий передал кинотеатр "Гавана" в собственность творческому объединению "Александр Масляков и компания" (ТТО "АМиК"), учредителем которого является он сам.

В мае Transparency International направила заявление в прокуратуру с просьбой проверить деятельность Маслякова. Прокуратура Москвы сообщила, что сделка была согласована с департаментом имущества города. Организация оспорила ответ московской прокуратуры в Генеральной прокуратуре России. После этого стало известно, что правительство Москвы уволило Маслякова с должности директора ГУП приказом от 21 июля 2017 года.