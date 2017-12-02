В Ижевске рассказали, когда жители разрушенного дома вернутся в квартиры

УФА, 2 дек — РИА Новости. Жители трех подъездов разрушенного дома в Ижевске заселятся в свои квартиры до конца года, экспертиза выяснила, что фундамент этой части дома не тронут и проживание там возможно, заявил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.
"Фундамент трех первых подъездов дома не тронут, стены и перекрытия в хорошем состоянии. Людей заселят в свои квартиры до 27 декабря", — сказал журналистам Бречалов. Он отметил, что специалисты круглосуточно будут отслеживать состояние конструкций дома, по спецмаячкам.
По его словам, после того как специалисты укрепят стены 4-го и 6-го подъездов и разберут пятый обрушенный подъезд, жильцы 4-го и 6-го тоже смогут вернуться в свои квартиры до конца года. Бречалов отметил, что проблему с жильем для жильцов пятого подъезда власти тоже решат в ближайшее время.
"Сколько времени надо правительству РФ на рассмотрение нашего заявления, будет понятно позже. Сейчас мы собираем документы, и до 9 декабря отправим их в правительство, по срокам говорить еще сложно", — сказал глава региона.