В Ижевске рассказали, когда жители разрушенного дома вернутся в квартиры

УФА, 2 дек — РИА Новости. Жители трех подъездов разрушенного дома в Ижевске заселятся в свои квартиры до конца года, экспертиза выяснила, что фундамент этой части дома не тронут и проживание там возможно, заявил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.

Обрушение части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж произошло 9 ноября, были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли семь человек. По просьбе главы региона специалисты Минстроя РФ проводят дополнительное обследование дома.

"Фундамент трех первых подъездов дома не тронут, стены и перекрытия в хорошем состоянии. Людей заселят в свои квартиры до 27 декабря", — сказал журналистам Бречалов. Он отметил, что специалисты круглосуточно будут отслеживать состояние конструкций дома, по спецмаячкам.

По его словам, после того как специалисты укрепят стены 4-го и 6-го подъездов и разберут пятый обрушенный подъезд, жильцы 4-го и 6-го тоже смогут вернуться в свои квартиры до конца года. Бречалов отметил, что проблему с жильем для жильцов пятого подъезда власти тоже решат в ближайшее время.

"Сколько времени надо правительству РФ на рассмотрение нашего заявления, будет понятно позже. Сейчас мы собираем документы, и до 9 декабря отправим их в правительство, по срокам говорить еще сложно", — сказал глава региона.