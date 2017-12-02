Оливер Стоун назвал Путина "истинным сыном России"

Американский режиссер Оливер Стоун во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 1 декабря 2017

Американский режиссер Оливер Стоун во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 1 декабря 2017

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время работы над фильмом о нем.

"Я всегда стараюсь оставаться верным правде. В разговоре с господином Путиным я ни словом не погрешил против истины. Я не лукавил, и, по-моему, сразу сказал президенту: "Меня впечатляет, что вы — истинный сын России", — сказал режиссер в эфире программы SophieCo на RT.

Стоун добавил, что во время интервью задавал собеседнику жесткие вопросы.

В июне на канале Showtime был показан четырехсерийный фильм, основанный на серии интервью с Владимиром Путиным, записанных с июля 2015 года по февраль 2017-го. В России картина под названием "Путин" вышла в эфир Первого канала.