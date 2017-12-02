В Крыму предложили брать расписки с американских журналистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости, Виктор Лященко. Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил брать с американских журналистов, которые хотят посетить Крым, расписку о том, что по возвращении на родину они напишут и покажут правду о полуострове.

"Мы открыты, если американские СМИ захотят приехать в Крым. Мы их поведем по всем местам, чтобы они увидели, как крымчане счастливо живут, но возьмем у них расписку за то, что они напишут только правду о Крыме", — сказал он РИА Новости.

Фикс подчеркнул, что американские СМИ не обращались в крымский парламент за аккредитацией, но если это случится, то госсовет Крыма будет действовать в рамках общероссийских решений.

В Госдуме сейчас рассматривается проект постановления, которое запретит американским журналистам посещать нижнюю палату. Этот запрет намерены поддержать и в Совете Федерации. Такие меры стали ответом на лишение телеканала RT аккредитации в конгрессе США из-за его статуса иноагента. Ограничения могут ввести в середине декабря.

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