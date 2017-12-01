"Он не уйдёт из кадра": Нагиев прокомментировал увольнение Маслякова

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев прокомментировал сообщения об увольнении Александра Маслякова с поста директора ГУП "Московский молодёжный центр "Планета КВН".

По его словам, такой человек, как Масляков, мог позволить себе "кое-какие вольности " на высоких постах.

"Это не касается управления страной, но такой забавной империи, как КВН, это касается. Он не уйдёт из кадра, КВН будет продолжать жить", — отметил Нагиев.

Ранее организация Transparency International опубликовала отчет, согласно которому при управлении Масляковым "Планетой КВН" возник конфликт интересов из-за того, что он передал в собственность объединению "Александр Масляков и компания" московский кинотеатр "Гавана", нарушив таким образом запреты, связанны с деятельностью ГУПов.

В мае 2017 года Transparency International инициировала проверку деятельности ведущего. В прокуратуре заявили, что сделка была согласована с Департаментом имущества Москвы. После этого организация оспорила ответ московской прокуратуры в Генеральной прокуратуре РФ.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Планеты КВН, Масляков уволился с поста директора по своей инициативе, а не из-за проверок, инициированных Transparency International.