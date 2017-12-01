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Общество

На ВДНХ открылся самый большой каток страны

20:2801.12.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосетители в день открытия нового сезона главного катка страны на ВДНХ в Москве. Архивное фотоПосетители в день открытия нового сезона главного катка страны на ВДНХ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Самый большой каток страны с искусственным льдом, который находится на ВДНХ в Москве, открылся вечером 1 декабря, передает корреспондент РИА Новости.

Открытие Стереокатка в Парке Горького. 23 ноября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Парке Горького открылся стереокаток

Каток расположился на Главной аллее — от павильона №1 "Центральный" до павильона №58 "Земледелие", ледовые дорожки будут огибать знаменитые фонтаны. Общая площадь ледовой поверхности катка превышает 20 тысяч квадратных метров.

Акробаты испанского высотного театра Grupo Puja, которые станут гвоздем развлекательной программой на церемонии открытия, рассказали, что уже "готовы кататься и скользить по льду" и радовать посетителей. "Уже 15 лет мы катаемся с этим шоу по всему миру, это для нас очередной новый опыт. Это шоу было специально адаптировано для России. Это очень популярное шоу, которое видел весь свет", — сказал акробат Пабло Серрано.

Посетители на открытии ГУМ-Катка на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Традиционно на шоу выступают 15 артистов. Акробаты используют специальную структуру безопасности, которая позволяет им подниматься на высоту 30-40 метров, добавила Джема Сигура.

Каждые субботу и воскресенье на катке будут проходить занятия по физкультуре и танцам. В этом году темой сезона стали зимние виды спорта. В рамках концепции в центре катка установили инсталляцию с изображением фигуристки, которая достигает порядка 2 тысяч квадратных метров, а высота обвивающих фигуру полуколец — 10 метров.

"Катание на коньках — давняя московская традиция, которая зародилась еще в середине 19 века. Приятно видеть, как она возрождается благодаря сотням ледовых площадок. Они открываются и во дворах, и в парках. А с сегодняшнего дня на ВДНХ вас ждет главный каток страны. Приходите!" — написал мэр Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Каток. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Этой зимой владельцы социальных карт в Москве получат скидку при проходе на каток ВДНХ, брать с собой дополнительные документы и справки не потребуется. Стоимость билета на каток по льготной цене гостям рассчитают при предъявлении социальной карты в кассе. Для многодетных семей, детей-сирот или оставшихся без попечения родителей, ветеранов войны и инвалидов проход будет бесплатным. Кроме этого, по вторникам с 11.00 до 15.00 с 1 по 26 декабря и с 9 января по 7 марта без оплаты могут пройти пенсионеры. Студентам с 9 января по 7 марта 2018 года со вторника по четверг будет предоставляться скидка в 50%. Билеты по льготной цене можно приобрести только в кассах катка.

Каток работает в будние дни с 11.00 до 23.00, в выходные и праздничные — с 10.00 до 23.00. Понедельник — технический день. Стоимость билетов от 300 рублей для взрослых и от 150 для детей.

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