Хабаровский губернатор рассказал, когда в регионе восстановят полеты L-410

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Полеты самолетов L-410, приостановленные в Хабаровском крае после крушения, планируется возобновить после окончательных выводов о причинах катастрофы, сообщил РИА Новости губернатор региона Вячеслав Шпорт.

"Предварительно мы приняли решение приостановить полеты самолетов до окончательной версии расследования", — сказал Шпорт.

Он отметил, что, предварительно, пилоты делали все правильно, в пилотировании ошибок нет. "Сегодня занимаются исследованием двигателя. Его сняли с самолета, приехали из Чехии специалисты. Все эти данные увезли в Москву, и в Москве уже проведут дорасшифровку средств объективного контроля и выдадут резюме", — пояснил губернатор.

По его словам, в данный момент в регионе рейсы, которые выполнял L-410, выполняют другие летательные средства: вертолеты и самолеты. "Как только окончательные выводы сделают, мы примем решение о возобновлении полетов", — отметил Шпорт.

Крушение L-410 "Хабаровских авиалиний" произошло днем 15 ноября при заходе на посадку в поселке Нелькан Хабаровского края. На борту были два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет. Было возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Расследование ведет Межгосударственный авиационный комитет.

Как сообщалось ранее, предварительно установлено, что при заходе самолета на посадку возникла нештатная ситуация, связанная с работой одной из силовых установок. Комиссия по расследованию МАК совместно с уполномоченным представителем Чешской республики и специалистами компаний-разработчиков самолета (Aircraft Industries) и двигателей продолжает работу по установлению всех обстоятельств катастрофы.