Хабаровский губернатор рассказал, когда в регионе восстановят полеты L-410

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Полеты самолетов L-410, приостановленные в Хабаровском крае после крушения, планируется возобновить после окончательных выводов о причинах катастрофы, сообщил РИА Новости губернатор региона Вячеслав Шпорт.
"Предварительно мы приняли решение приостановить полеты самолетов до окончательной версии расследования", — сказал Шпорт.
Он отметил, что, предварительно, пилоты делали все правильно, в пилотировании ошибок нет. "Сегодня занимаются исследованием двигателя. Его сняли с самолета, приехали из Чехии специалисты. Все эти данные увезли в Москву, и в Москве уже проведут дорасшифровку средств объективного контроля и выдадут резюме", — пояснил губернатор.
По его словам, в данный момент в регионе рейсы, которые выполнял L-410, выполняют другие летательные средства: вертолеты и самолеты. "Как только окончательные выводы сделают, мы примем решение о возобновлении полетов", — отметил Шпорт.
Как сообщалось ранее, предварительно установлено, что при заходе самолета на посадку возникла нештатная ситуация, связанная с работой одной из силовых установок. Комиссия по расследованию МАК совместно с уполномоченным представителем Чешской республики и специалистами компаний-разработчиков самолета (Aircraft Industries) и двигателей продолжает работу по установлению всех обстоятельств катастрофы.