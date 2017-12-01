Пельш прокомментировал уход Маслякова из КВН

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Член жюри КВН и ведущий Первого канала Валдис Пельш в беседе с RT прокомментировал увольнение Александра Маслякова с поста директора "Московского молодежного центра "Планета КВН".

"Я просто уверен, что он останется ведущим КВН. Это тот человек, на котором всё держится, — заявил Пельш. — Без него КВН вряд ли будет таким, каким его привыкли видеть". Ведущий считает, что Масляков по-прежнему будет "стоять у руля" клуба, сложив с себя часть формальных полномочий.

Ранее стало известно, что основатель и ведущий КВН Александр Масляков покинул пост директора ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН". Как заявили в пресс-службе Клуба, он сделал это по собственной инициативе, а не из-за проверок прокуратуры, которые были инициированы Transparency International.