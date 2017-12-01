Эксперт рассказал об адаптации бездомных в Москве

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Доля бездомных, оказавшихся на улицах Москвы и впоследствии вернувшихся к нормальной жизни с помощью специалистов, доходит до 20%, сообщил директор ГКУ "Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства имени Е. П. Глинки" Борис Третяк в ходе круглого стола "Проблемы помощи бездомным: год без доктора Лизы".

"Вообще-то процент возврата в социум больше 10% — до 20% возвращаются, устраиваются на работу, возвращаются домой", — сказал Третяк.

Он уточнил, что на улицах Москвы сегодня находятся и те, у кого действительно нет дома, и те, кто избрал такой образ жизни или волею судьбы оказался в этой ситуации. Причины могут разными, в том числе это семейные конфликты, раздел квартиры, асоциальный образ жизни одного из родственников.

В такой ситуации могут оказаться и детдомовцы, которым выделяют жилье, но из-за недобросовестных риелторов они остаются на улице. Еще одна категория бездомных — люди, отбывшие наказание в местах лишения свободы. У центра есть договор с ФСИН о взаимодействии в работе с этими гражданами, добавил эксперт.

"Четвертая категория – лица, которые потеряли квартиры благодаря сделкам с жильем и недобросовестным риелторам. Это те люди, которые очень хорошо поддаются ресоциализации", — сообщил Третяк.

Учитывая, что большинство бездомных в столице (более 80%) – иногородние и иностранцы, основная задача состоит в том, чтобы помочь им вернуться на постоянное место жительства, отметил он. Поиск людей, которые потеряли родственников, осуществляется во взаимодействии с телепередачей "Жди меня". По словам Третяка, таким образом ежегодно удается найти до 200 человек, восстановить родственные связи; также работа идет через миграционные службы.

Глава центра подчеркнул, что госпитализация тех, кто нуждается в помощи, даже если они не имеют документов, проводится постоянно. По данным эксперта, с начала года с улиц Москвы работниками социального патруля были экстренно госпитализированы около 1,5 тысячи человек, курс лечения через центр социальной адаптации прошли еще 250 человек.

Если говорить о статистике, то есть сезонные изменения: в летний период на улицах Москвы находится меньше людей (около пяти тысяч), в зимний период может быть больше (максимально до 18 тысяч), однако тенденции увеличения числа бездомных специалисты не наблюдают, уточнил Третяк.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Фонд "Справедливая помощь" был создан ею для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.