"В Новый год - без долгов": приставы проведут общероссийский рейд

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Судебные приставы проведут в понедельник общероссийский рейд по взысканию долгов по алиментам и зарплате, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"Четвертого декабря 2017 года в рамках общероссийской акции "В Новый год — без долгов" во всех территориальных органах ФССП России впервые пройдет общероссийский рейд. Он будет посвящен взысканию задолженности по алиментным платежам и заработной плате — самым важным социально значимым направлениям в деятельности службы", — говорится в сообщении.

В этот день судебные приставы по всей стране выйдут в рейды по адресам должников с целью проверки их имущественного положения и наложения ареста на имущество, будут проводиться проверки бухгалтерий организаций на предмет своевременности и полноты производимых удержаний по алиментным обязательствам из заработной платы должников, активизируется работа по розыску должников и их имущества.

"Особое внимание будет уделено применению полномочий судебных приставов по ограничению должников в пользовании специальными правами и запрету выезда за пределы страны", — отмечается в сообщении.

Ведомство информирует, что аналогичные рейды будут проводиться по стране весь декабрь. Так, 11 декабря судебные приставы выйдут в рейды по адресам должников по взысканию фискальных платежей, 18 декабря — задолженности в пользу организаций топливно-энергетического комплекса, а 25 декабря – исполнению документов неимущественного характера, в том числе по приостановлению деятельности организаций.