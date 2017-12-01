Проект "Умный город" представлен на Международном форуме в Железногорске

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Концепция проекта "Умный город (Smart city)" была представлена в пятницу, 1 декабря, на VI Международном инновационном форуме "Цифровая трансформация. Возможности городов", который стартовал в Железногорске (Красноярский край). Проект представили исследователи Института экономики, управления и природопользования Сибирского федерального университета (СФУ) по заказу министерства экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края.

Как сообщили РИА Новости организаторы форума, в рамках мероприятия пройдут презентации новых цифровых технологий в качестве инструмента рационального управления разными сферами города на примере Красноярска. Это будет касаться безопасности, транспорта, медицины, благоустройства и других сфер.

"Умный город" – это концепция экологичного и энергоэффективного способа организации жизни в городе с учетом региональной специфики", — пояснила руководитель проекта, директор Института экономики, управления и природопользования СФУ Евгения Бухарова, уточнив, что Красноярский край, как центр экономического роста и притяжения населения, в большей степени подвержен экономическим и экологическим рискам.

По ее словам, источники оперативных данных позволяют управлять большими массивами меняющихся данных, автоматически вычислять и корректировать в реальном времени траектории развития города. "Таким образом, вовремя прогнозируя и препятствуя чрезвычайным ситуациям природного, техногенного и социального характеров, можно значительно повысить качество жизни населения нашего региона", — подчеркнула эксперт.

Проект поддержан Краевым фондом науки в рамках конкурса социальных и гуманитарных исследований, разработок и инноваций, направленных на повышение качества жизни населения Красноярского края 2017 года.

Ученые СФУ уже работали совместно с представителями архитектурного бюро Японии "Никкен Сэккей" и компанией "Монолитхолдинг" по реализации проекта "Умный город" в одном из районов Красноярска.