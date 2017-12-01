Москалькова предложила пересмотреть список запрещенных для женщин профессий

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Нужно еще раз рассмотреть список запрещенных для женщин профессий на предмет его актуальности в современных условиях, заявила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в пятницу.

В России женщинам запрещено работать на более 400 видах работ. Список запрещенных профессий был принят в 1974 году и подтвержден в 2000 году. В него входят такие профессии, как дальнобойщик, капитан и помощник капитана корабля, шахтер и другие. Минтруд в данный момент ведет работы по актуализации этого перечня.

"Список нужно рассматривать. Если поступило такое обращение, то с помощью Минздрава, Министерства труда и социального развития надо посмотреть, не устарел ли он, отвечает ли он современным реальным требованиям", — отметила Москалькова, отвечая на вопрос журналистов о том, как уполномоченный относится к существованию списка запрещенных для женщин профессий и желанию профсоюзов его отменить.

Она уточнила, что список составлялся с учетом вопросов безопасности женщин и их возможности переносить повышенные нагрузки.

"Но я всегда за то, чтобы дать возможность женщине выполнить ту работу, которую она хочет, потому что физическая подготовка и морально-нравственный каркас у каждого из нас свой", — добавила омбудсмен.