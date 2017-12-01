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Общество

В Совфеде предложили искать пропавших людей с помощью геолокации

14:3901.12.2017
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСмартфон. Архивное фотоСмартфон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Совфеде разрабатывается законопроект, который обязывает операторов мобильной связи предоставлять информацию о геолокации пропавших людей правоохранительным органам, заявила замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова в ходе "круглого стола" в пятницу.

Девушка за компьютером
© Depositphotos / DragonImages
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В ходе мероприятия, посвященного поиску пропавших детей, Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям презентовал первую тестовую версию Единой федеральной системы оповещения. Система позволяет практически мгновенно оповестить всех граждан в заданном квадрате поиска. Информация будет распространяться с помощью смс-сообщений и мобильных приложений. Будут указываться приметы пропавшего ребенка.

"Эффективным способом поисковых мероприятий является использование данных о местоположении пользовательского оборудования граждан, в том числе до того момента, как они остались без связи. Мы можем зафиксировать местоположение, последнюю геолокацию, до момента официальной пропажи лица", — отметила Бокова.

Она подчеркнула, что время для поиска идет на часы, и сенаторы попытались найти законодательные меры, чтобы сократить время поисковых мероприятий. На данный момент в федеральном законе "О связи" этот вопрос не урегулирован, пояснила законодатель.

Системы видеонаблюдения
© РИА Новости / Алексей Панов
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Кроме закрепления этих норм в законе, предлагается дополнить информацию о месте нахождения пользовательского оборудования обязанностью операторов сотовой связи предоставлять правоохранительным органам или службам, которые обеспечивают безопасность РФ, указанную информацию, сказала Бокова.

По ее словам, "только там, где уже открыт официально поиск человека, в этом случае данные могут быть оперативникам предоставлены". Предложенные законопроектом нормы позволят сократить время поиска, а с другой стороны — сохранить конфиденциальность при осуществлении услуг связи, сказала сенатор.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
gerasimchuk.dmitrij
Не знаю как сейчас, а раньше трое суток должно было пройти, прежде чем начнут пропавшего человека искать. Геолокация это хорошо, но в большинстве случаев через трое суток будет бесполезна.
15:46
01.12.2017
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