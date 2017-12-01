В Совфеде предложили искать пропавших людей с помощью геолокации

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Совфеде разрабатывается законопроект, который обязывает операторов мобильной связи предоставлять информацию о геолокации пропавших людей правоохранительным органам, заявила замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова в ходе "круглого стола" в пятницу.

В ходе мероприятия, посвященного поиску пропавших детей, Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям презентовал первую тестовую версию Единой федеральной системы оповещения. Система позволяет практически мгновенно оповестить всех граждан в заданном квадрате поиска. Информация будет распространяться с помощью смс-сообщений и мобильных приложений. Будут указываться приметы пропавшего ребенка.

"Эффективным способом поисковых мероприятий является использование данных о местоположении пользовательского оборудования граждан, в том числе до того момента, как они остались без связи. Мы можем зафиксировать местоположение, последнюю геолокацию, до момента официальной пропажи лица", — отметила Бокова.

Она подчеркнула, что время для поиска идет на часы, и сенаторы попытались найти законодательные меры, чтобы сократить время поисковых мероприятий. На данный момент в федеральном законе "О связи" этот вопрос не урегулирован, пояснила законодатель.

Кроме закрепления этих норм в законе, предлагается дополнить информацию о месте нахождения пользовательского оборудования обязанностью операторов сотовой связи предоставлять правоохранительным органам или службам, которые обеспечивают безопасность РФ, указанную информацию, сказала Бокова.

По ее словам, "только там, где уже открыт официально поиск человека, в этом случае данные могут быть оперативникам предоставлены". Предложенные законопроектом нормы позволят сократить время поиска, а с другой стороны — сохранить конфиденциальность при осуществлении услуг связи, сказала сенатор.