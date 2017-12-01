В Совфеде предложили искать пропавших людей с помощью геолокации

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Совфеде разрабатывается законопроект, который обязывает операторов мобильной связи предоставлять информацию о геолокации пропавших людей правоохранительным органам, заявила замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова в ходе "круглого стола" в пятницу.
"Эффективным способом поисковых мероприятий является использование данных о местоположении пользовательского оборудования граждан, в том числе до того момента, как они остались без связи. Мы можем зафиксировать местоположение, последнюю геолокацию, до момента официальной пропажи лица", — отметила Бокова.
Она подчеркнула, что время для поиска идет на часы, и сенаторы попытались найти законодательные меры, чтобы сократить время поисковых мероприятий. На данный момент в федеральном законе "О связи" этот вопрос не урегулирован, пояснила законодатель.
По ее словам, "только там, где уже открыт официально поиск человека, в этом случае данные могут быть оперативникам предоставлены". Предложенные законопроектом нормы позволят сократить время поиска, а с другой стороны — сохранить конфиденциальность при осуществлении услуг связи, сказала сенатор.