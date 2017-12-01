В России сохранят мораторий на смертную казнь, заявила Москалькова

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Мораторий на смертную казнь в России будет сохранен, пожизненное заключение является достойной альтернативой данной мере, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Вопрос о возможной отмене моратория неоднократно поднимался, но без последствий. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь как наказание за терроризм.

"Мое мнение — что мораторий будет продолжен, потому что протокол №6, который мы ратифицировали, об отмене смертной казни, не может быть не исполнен, ибо он влечет последствия, связанные с нашим участием в Совете Европы", — заявила Москалькова на открытом уроке по правам человека в МГИМО, отвечая на вопрос школьника о том, как она относится к мораторию на смертную казнь.

Она отметила, что, согласно опросам, значительная часть граждан поддерживает введение смертной казни в отношении убийц и террористов. Но, по мнению Москальковой, "пожизненное заключение является вполне альтернативным наказанием за то зло, преступление, которое совершил человек".