Путин встретится с Оливером Стоуном

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с режиссером Оливером Стоуном, находящимся по своим делам в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы не исключаем, что вечером президент кратко пересечется, примет Оливера Стоуна. Стоун здесь по своим делам в Москве. Он принимал участие в конференции очень интересной… Учитывая, сколько часов они провели, вместе общаясь во время работы над известным и ставшим уже знаменитым фильмом, президент решил использовать его нахождение, чтобы просто пожать руку, спросить как дела", — рассказал Песков.

В середине июня на телеканале Showtime был показан масштабный проект Стоуна — четырехсерийный фильм, основанный на серии интервью с президентом России, которые были записаны с июля 2015 года по февраль 2017 года. Российские зрители также имели возможность посмотреть фильм — в эфире Первого канала под названием "Путин" он выходил с 19 по 22 июня.