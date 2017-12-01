МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Меры по поддержке рождаемости будут и дальше развиваться, не исключено продление программы материнского капитала, заявил журналистам министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

Президент РФ Владимир Путин ранее озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере. В частности, президент предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января 2018 года будет установлена ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет возраста 1,5 лет. Всего, по словам Путина, выплаты по программе по поддержке семей с первенцем составят 144,5 миллиарда рублей за три года.

"Мы будем потом рассматривать этот вопрос… всегда есть надежда. Объявленный президентом пакет, я считаю, что это очень серьёзные меры, но это не означает, что это последний пакет мер", — заявил Топилин на вопрос, рассматривается ли возможность продления программы маткапитала после 2021 года.

Он отметил, что стимулирование рождений — это постоянное введение дополнительных мер, их переформатирование "потому что люди привыкают". "Это не значит, что мы остановились и дальше не будем думать над поддержкой семьи", — пояснил министр.

Топилин заявил, что продление программы маткапитала до 2021, а не 2023 года — "это определённый компромисс". "Мы работали с коллегами из других ведомств, готовили разные предложения, поэтому постепенно было принято такое решение", — пояснил он.