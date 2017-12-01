Яровая рассказала, когда в школах начнутся уроки по кибербезопасности

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что вопросы кибербезопасности должны включить в программу школьного образования в ближайшее время, сообщает пресс-служба депутата.

Яровая в марте направила письмо министру образования и науки РФ Ольге Васильевой с предложением дополнить школьную программу уроками по безопасности и правилам защиты от киберугроз.

"Вопросы кибербезопасности должны быть включены в примерную образовательную программу школьного образования в ближайшее время", — приводятся в сообщении слова Яровой.

Как отмечается, соответствующее письмо из Минобрнауки получено в ответ на обращение Яровой. Как следует из официальной бумаги за подписью Васильевой, сейчас ведомство работает над совершенствованием образовательных стандартов в части дополнения структуры программы воспитания положениями, касающимися "формирования у обучающихся медиа- и информационной культуры и информационной безопасности".

"Навыки работы в интернете, безусловно, должны включать в себя навыки безопасности. Предлагая детям формат работы с информационными технологиями, необходимо давать школьникам и знания по безопасности пользования этими коммуникациями", — считает Яровая.

По ее словам, это было необходимо изначально предусмотреть в рамках преподавания таких дисциплин, как информатика, технологии и ОБЖ, а сейчас введение в школьную программу основ информационной безопасности восполнит существующий пробел.

По словам депутата, эксперты, родители школьников и педагоги ждут положительного решения данного вопроса от министерства образования в самое ближайшее время. "Надеемся, что уже в первый год Десятилетия детства мы войдем с состоявшимся решением по этому вопросу", — добавила Яровая.