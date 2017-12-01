Путин открыт к диалогу и по митингам, и по геям, заявила Москалькова

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин интересуется мнением правозащитников по широкому кругу вопросов, в том числе правам митингующих и представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, закону об иноагентах, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в пятницу на открытом уроке по правам человека в МГИМО.

"Это самый широкий спектр: и политические вопросы, и вопросы о защите людей, которые не могут быть переселены из ветхого аварийного жилья, вопросы о невозможности провести демонстрацию там, где хотят организации, это вопросы о людях нетрадиционной сексуальной ориентации, закон об иностранных агентах. Президент открыт для дискуссии", — отметила Москалькова, отвечая на вопрос школьника о том, какие правозащитные темы интересуют российского президента.

Уполномоченный провела открытый урок по правам человека для 700 российских школьников, чьи учебные заведения участвуют в школьной модели ООН. Во время урока омбудсмен рассказала о важности права в жизни современного человека, о возникновении института омбудсмена, основных направлениях его деятельности и о собственном опыте защиты прав на посту уполномоченного.