Герман Греф снялся в ролике олимпиады "Я – профессионал"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Председатель правления Сбербанка Герман Греф принял участие в съемках проморолика студенческой олимпиады "Я — профессионал". Видео приурочено к старту отборочного онлайн-этапа проекта, который состоялся сегодня.

По сюжету ролика группа студентов играет в игру "Кто я?": участники получают стикеры с именами известных людей и должны угадать, кто им достался, задавая вопросы о своих персонажах.

В видео Греф исполнил роль самого себя. В съемках также приняли участие ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов и актеры театральной мастерской Дмитрия Брусникина: Игорь Титов, Василий Буткевич, Иван Семенов, Василий Михайлов.

Ролик можно посмотреть на канале проекта "Я — профессионал" в YouTube и в официальных сообществах в социальных сетях.

Отборочный онлайн-этап олимпиады стартовал 1 декабря в 9 утра по московскому времени и завершится вечером 10 декабря. В эти дни пройдут состязания по 27 направлениям проекта.

Участники, продемонстрировавшие высокие результаты в отборочном этапе, выйдут в заключительный, который состоится 27-30 января в очном формате. На него также могут попасть студенты, не участвовавшие в онлайн-туре. Для этого им необходимо иметь не менее двух сертификатов, подтверждающих оценки "хорошо" и/или "отлично" за прохождение онлайн-курсов по выбранному направлению.

Официальный прием заявок на олимпиаду начался 7 ноября. На данный момент поступило более 220 тысяч заявок из разных регионов страны.