РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Врач рассказала о влиянии суперлуния на самочувствие

10:5801.12.2017
(обновлено: 11:22 01.12.2017)
08200
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСуперлуние. Архивное фотоСуперлуние. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Суперлуние может повлиять на психоэмоциональное состояние впечатлительных людей, здоровью же остальных не принесет никакого вреда, сообщила РИА Новости главный специалист Москвы по профилактической медицине Нана Погосова.

Так художник изобразил первый межзвездный астероид Ууумауа
CC BY-SA 4.0 / ESO/M. Kornmesser /
Российские астрономы предсказали будущее межзвездного посланника Оумуамуа

Суперлуние можно будет наблюдать в ночь с 3 на 4 декабря, когда полная Луна максимально сблизится с Землей и будет казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно. Однако москвичи в этот раз вряд ли смогут увидеть это явление — синоптики обещают в столице облачную погоду.

"Суперлуние — не какая-то аномалия, это происходит достаточно регулярно. Каких-то катаклизмов это вызвать не должно. Другое дело, что есть люди внушаемые, которые пристально следят за всякими прогнозами, за природными явлениями: вот у этих людей могут быть какие-то эмоциогенные изменения", — сказала Погосова.

Она пояснила, что изменения эмоционального фона — скорее реакция на саму информацию о суперлунии, а не на явление как таковое.

Лучшие астрономические фото года
© Фото : Haitong Yu/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа китайского фотографа Haitong Yu "Битва, которую мы проигрываем"(A Battle We Are Losing). На снимке, запечатлевшем Млечный Путь в небе над Национальной астрономической обсерваторией Китая, видно, как постоянно растущее загрязнение воздуха мешает работе оптических и радиообсерваторий, находящихся вблизи больших городов.Работа фотографа Haitong Yu A Battle We Are Losing, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Haitong Yu/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа китайского фотографа Haitong Yu "Битва, которую мы проигрываем"(A Battle We Are Losing). На снимке, запечатлевшем Млечный Путь в небе над Национальной астрономической обсерваторией Китая, видно, как постоянно растущее загрязнение воздуха мешает работе оптических и радиообсерваторий, находящихся вблизи больших городов.
© Фото : Beate Behnke/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Beate Behnke "Отражение" (Reflection). На снимке запечатлено отражение полярного сияния в волновой ряби на пляже Skagsanden, который находится на Лофотенских островах Норвегии.Работа фотографа Beate Behnke Reflection, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Beate Behnke/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Beate Behnke "Отражение" (Reflection). На снимке запечатлено отражение полярного сияния в волновой ряби на пляже Skagsanden, который находится на Лофотенских островах Норвегии.
© Фото : Avani Soares/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Avani Soares "Вращение Олимпа" (Brief Rotation of Mount Olympus). В серии фотографий Марса, сделанных между 1 июня и 3 июля 2016 года, гора Олимп (самый высокий вулкан Солнечной системы) запечатлена в трех разных положениях.Работа фотографа Avani Soares Brief Rotation of Mount Olympus, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Avani Soares/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Avani Soares "Вращение Олимпа" (Brief Rotation of Mount Olympus). В серии фотографий Марса, сделанных между 1 июня и 3 июля 2016 года, гора Олимп (самый высокий вулкан Солнечной системы) запечатлена в трех разных положениях.
© Фото : Derek Burdeny/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Derek Burdeny "Прекрасный Тромсё" (Beautiful Tromso). На снимке — северное сияние в небе над гаванью норвежского города Тромсё.Работа фотографа Derek Burdeny Beautiful Tromso, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Derek Burdeny/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Derek Burdeny "Прекрасный Тромсё" (Beautiful Tromso). На снимке — северное сияние в небе над гаванью норвежского города Тромсё.
© Фото : Paul Andrew/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Paul Andrew "Восточный протуберанец" (Eastern Prominence). На снимке запечатлен протуберанец типа "живая изгородь", возникший на Солнце 29 августа 2016 года. Это образование на поверхности звезды называется так из-за того, что образуется из группировки небольших протуберанцев, напоминающей дикий колючий кустарник.Работа фотографа Paul Andrew Eastern Prominence, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Paul Andrew/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Paul Andrew "Восточный протуберанец" (Eastern Prominence). На снимке запечатлен протуберанец типа "живая изгородь", возникший на Солнце 29 августа 2016 года. Это образование на поверхности звезды называется так из-за того, что образуется из группировки небольших протуберанцев, напоминающей дикий колючий кустарник.
© Фото : Brandon Yoshizawa/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Brandon Yoshizawa "Осенний Млечный Путь" (Fall Milk). На снимке — галактика Млечный Путь над цепью гор Сьерра-Невада в Калифорнии.Работа фотографа Brandon Yoshizawa Fall Milk, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Brandon Yoshizawa/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Brandon Yoshizawa "Осенний Млечный Путь" (Fall Milk). На снимке — галактика Млечный Путь над цепью гор Сьерра-Невада в Калифорнии.
© Фото : Michael Wilkinson/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Michael Wilkinson "Призрачное Солнце" (Ghostly Sun). Этот снимок Солнца сделан через фильтр Calcium-K. На негативе хорошо видна внешняя оболочка звезды — хромосфера — и яркие пятна на Солнце.Работа фотографа Michael Wilkinson Ghostly Sun, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Michael Wilkinson/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Michael Wilkinson "Призрачное Солнце" (Ghostly Sun). Этот снимок Солнца сделан через фильтр Calcium-K. На негативе хорошо видна внешняя оболочка звезды — хромосфера — и яркие пятна на Солнце.
© Фото : Yulia Zhulikova/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Юлии Жуликовой "Корона северного сияния" (Auroral Crown). Автору удалось запечатлеть бирюзовые завитки полярного сияния над заснеженными деревьями, подсвеченными фонарями, на одной из улиц Мурманска.Работа фотографа Yulia Zhulikova Auroral Crown, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Yulia Zhulikova/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Юлии Жуликовой "Корона северного сияния" (Auroral Crown). Автору удалось запечатлеть бирюзовые завитки полярного сияния над заснеженными деревьями, подсвеченными фонарями, на одной из улиц Мурманска.
© Фото : Chris Heapy/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа британского фотографа Chris Heapy "Шарплесс 249 и туманность Медуза" (Sh2-249 Jellyfish Nebula). На снимке, сделанном с помощью телескопа, можно рассмотреть планетарную туманность Медуза, которая находится в созвездии Близнецов. Свое название туманность получила из-за того, что волокна светящегося газа, из которых она состоит, напоминают змей, как волосы у мифологической Медузы Горгоны.Работа фотографа Chris Heapy Sh2-249 Jellyfish Nebula, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Chris Heapy/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа британского фотографа Chris Heapy "Шарплесс 249 и туманность Медуза" (Sh2-249 Jellyfish Nebula). На снимке, сделанном с помощью телескопа, можно рассмотреть планетарную туманность Медуза, которая находится в созвездии Близнецов. Свое название туманность получила из-за того, что волокна светящегося газа, из которых она состоит, напоминают змей, как волосы у мифологической Медузы Горгоны.
© Фото : Dani Caxete/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Dani Caxete "МКС переходит на летнее время" (ISS Daylight Transit). На снимке можно увидеть Международную космическую станцию, сфотографированную на фоне Луны.Работа фотографа Dani Caxete ISS Daylight Transit, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Dani Caxete/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Dani Caxete "МКС переходит на летнее время" (ISS Daylight Transit). На снимке можно увидеть Международную космическую станцию, сфотографированную на фоне Луны.
© Фото : Andrew Whyte/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа британского фотографа Andrew Whyte "Потерянный час" (The Lost Hour) была сделана в Хэмпшире 26 марта, в день, когда граждане Великобритании переходили на летнее время. Длинные выдержки позволили показать вращение Земли вокруг своей оси в то время, как небо движется против часовой стрелки вокруг небесного Северного полюса.Работа фотографа Andrew Whyte The Lost Hour, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Andrew Whyte/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа британского фотографа Andrew Whyte "Потерянный час" (The Lost Hour) была сделана в Хэмпшире 26 марта, в день, когда граждане Великобритании переходили на летнее время. Длинные выдержки позволили показать вращение Земли вокруг своей оси в то время, как небо движется против часовой стрелки вокруг небесного Северного полюса.
© Фото : Derek Robson/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Derek Robson "Околоземный астероид 2003 YT1 (164121)". 31 октября 2016 года астероид 2003 YT1 приблизился к Земле на три миллиона километров. По словам фотографа, объект перемещался так быстро, что его движение было видно на экране.Работа фотографа Derek Robson Near Earth Object 164121 (2003 YT1), вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Derek Robson/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Derek Robson "Околоземный астероид 2003 YT1 (164121)". 31 октября 2016 года астероид 2003 YT1 приблизился к Земле на три миллиона километров. По словам фотографа, объект перемещался так быстро, что его движение было видно на экране.
© Фото : Maciej Zapior/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Maciej Zapior "Солнечные тропы над телескопом" (Solar Trails above the Telescope). На снимке запечатлены графики движения Солнца над Астрономическим институтом Чешской академии наук в течение полутора лет.Работа фотографа Maciej Zapior Solar Trails above the Telescope, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Maciej Zapior/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Maciej Zapior "Солнечные тропы над телескопом" (Solar Trails above the Telescope). На снимке запечатлены графики движения Солнца над Астрономическим институтом Чешской академии наук в течение полутора лет.
© Фото : Warren Keller/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Warren Keller "Эмиссионная туманность NGC 2023". Эта туманность находится в созвездии Орион на расстоянии 1467 световых лет от нашей планеты. Фотограф смог запечатлеть этот объект в диаметре четырех световых лет. Таким образом удалось выяснить, что это одна из крупнейших отражающих туманностей во Вселенной.Работа фотографа Warren Keller NGC 2023, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Warren Keller/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Warren Keller "Эмиссионная туманность NGC 2023". Эта туманность находится в созвездии Орион на расстоянии 1467 световых лет от нашей планеты. Фотограф смог запечатлеть этот объект в диаметре четырех световых лет. Таким образом удалось выяснить, что это одна из крупнейших отражающих туманностей во Вселенной.
© Фото : Nicholas Roemmelt/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Nicholas Roemmelt "Мисс Большая Медведица" (Mr. Big Dipper). На снимке — астроном, наблюдающий за звездным небом из входа в большую пещеру на леднике Энгадин, который находится в швейцарском кантоне Граубюнден. Фото сделано наложением кадра звездного неба на передний план ледника.Работа фотографа Nicholas Roemmelt Mr. Big Dipper, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Nicholas Roemmelt/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Nicholas Roemmelt "Мисс Большая Медведица" (Mr. Big Dipper). На снимке — астроном, наблюдающий за звездным небом из входа в большую пещеру на леднике Энгадин, который находится в швейцарском кантоне Граубюнден. Фото сделано наложением кадра звездного неба на передний план ледника.
© Фото : Bernard Miller/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Bernard Miller "NGC 7331 — спиральная галактика в созвездии Пегас" (NGC 7331 — The Deer Lick Group). Галактика NGC 7331 находится примерно в 40 миллионах световых лет от Земли, в созвездии Пегас. Над крупнейшим скоплением звезд также можно увидеть галактики меньших размеров NGC 7335, NGC 7336, NGC 7337, NGC 7338 и NGC 7340, которые дрейфуют над ней.Работа фотографа Bernard Miller NGC 7331 - The Deer Lick Group, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Bernard Miller/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Bernard Miller "NGC 7331 — спиральная галактика в созвездии Пегас" (NGC 7331 — The Deer Lick Group). Галактика NGC 7331 находится примерно в 40 миллионах световых лет от Земли, в созвездии Пегас. Над крупнейшим скоплением звезд также можно увидеть галактики меньших размеров NGC 7335, NGC 7336, NGC 7337, NGC 7338 и NGC 7340, которые дрейфуют над ней.
© Фото : Tommy Eliassen/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Tommy Eliassen "Голубой час" (The Blue Hour). На снимке удалось запечатлеть одновременно серп Луны, Марс и северное сияние, которые окрасили снежные горы Салтфьеллет в Норвегии в голубой цвет.Работа фотографа Tommy Eliassen The Blue Hour, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Tommy Eliassen/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Tommy Eliassen "Голубой час" (The Blue Hour). На снимке удалось запечатлеть одновременно серп Луны, Марс и северное сияние, которые окрасили снежные горы Салтфьеллет в Норвегии в голубой цвет.
© Фото : Prisca Law/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Prisca Law "Суета и спокойствие" (Hustle and Peaceful). Снимок был сделан с самый высокой точки Гонконга. На кадре суета и шум города противопоставлены умиротворению спокойного звездного неба. Фотограф напоминает, что именно смог города мешает в полной мере любоваться потрясающим видом звезд.Работа фотографа Prisca Law Hustle and Peaceful, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Prisca Law/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Prisca Law "Суета и спокойствие" (Hustle and Peaceful). Снимок был сделан с самый высокой точки Гонконга. На кадре суета и шум города противопоставлены умиротворению спокойного звездного неба. Фотограф напоминает, что именно смог города мешает в полной мере любоваться потрясающим видом звезд.
© Фото : Giorgia Hofer/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Giorgia Hofer "Суперлуние" (Super Moon). Снимок был сделан в самом сердце Доломитовых Альп в Италии в ночь на 14 ноября 2016 года. В эту ночь Луна была на 30% ярче и 14% больше, чем в другие полнолуния.Работа фотографа Giorgia Hofer Super Moon, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Giorgia Hofer/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Giorgia Hofer "Суперлуние" (Super Moon). Снимок был сделан в самом сердце Доломитовых Альп в Италии в ночь на 14 ноября 2016 года. В эту ночь Луна была на 30% ярче и 14% больше, чем в другие полнолуния.
© Фото : Rob Bowes/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Rob Bowes "Падающая звезда и Юпитер". Снимок был сделан над скалами в графстве Дорсет на острове Портленд. Фотография является наложением двух кадров: неба и горной породы.Работа фотографа Rob Bowes Shooting Star and Jupiter, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Rob Bowes/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Rob Bowes "Падающая звезда и Юпитер". Снимок был сделан над скалами в графстве Дорсет на острове Портленд. Фотография является наложением двух кадров: неба и горной породы.
/

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена