Врач рассказала о влиянии суперлуния на самочувствие

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Суперлуние может повлиять на психоэмоциональное состояние впечатлительных людей, здоровью же остальных не принесет никакого вреда, сообщила РИА Новости главный специалист Москвы по профилактической медицине Нана Погосова.

Суперлуние можно будет наблюдать в ночь с 3 на 4 декабря, когда полная Луна максимально сблизится с Землей и будет казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно. Однако москвичи в этот раз вряд ли смогут увидеть это явление — синоптики обещают в столице облачную погоду.

"Суперлуние — не какая-то аномалия, это происходит достаточно регулярно. Каких-то катаклизмов это вызвать не должно. Другое дело, что есть люди внушаемые, которые пристально следят за всякими прогнозами, за природными явлениями: вот у этих людей могут быть какие-то эмоциогенные изменения", — сказала Погосова.

Она пояснила, что изменения эмоционального фона — скорее реакция на саму информацию о суперлунии, а не на явление как таковое.