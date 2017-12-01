На ВДНХ пройдет лекция о тонкостях общения с пожилыми людьми

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. 2 декабря в лектории павильона "Рабочий и колхозница" пройдет лекция координатора благотворительного фонда "Старость в радость" психолога и театрального режиссера Марии Побережнюк, на которой она расскажет, как наладить контакт с пожилыми собеседниками, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На встрече слушатели узнают, на что стоит обратить внимание, чтобы наладить контакт с пожилыми людьми, о чем говорить и как реагировать на замечания, а также о посещении домов престарелых и особенностях проживающих там людей.

Лекция состоится в рамках образовательной программы "Умная зима на ВДНХ", которая стартовала 24 ноября в лектории павильона "Рабочий и колхозница".