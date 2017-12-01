В Крыму предложили признать украинский национализм формой нацизма

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе предложил международной общественности признать крайний украинский национализм формой нацизма.

Ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов предложил провести в Крыму международную конференцию, посвященную преступлениям бандеровцев, совершенным в разные годы. Константинов заявил, что Бабий Яр, Хатынь, Волынская резня, Одесса, Донбасс и блокада Крыма — это следствие одной преступной идеологии.

"Крайний, как они сами говорили интегральный, украинский национализм перешел все грани и превратился в нацистское движение. Мы также постоянно видим его проявление и в современной Украине в создании добровольческих батальонов и различных политических структур, таких как "Правый сектор" (запрещена в РФ — ред.), партия "Свобода", Радикальная партия. Это все части одного нацистского крайнего украинского национализма", — сказал Иоффе РИА Новости.

По его словам, международная общественность должна дать нацизму на Украине принципиальную оценку и назвать вещи своими именами.

"Нюрнбергский процесс прошел. В ближайшее время не предвидится подобного масштаба процессов. Поэтому правоведы должны подумать, как можно провести какое-то юридическое действие, привести доказательства, чтобы это вылилось в решение созданного органа, который должен быть наднациональным, надгосударственным", — подчеркнул Иоффе.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов (ОУН), одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло ОУН. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с нацистами. Украинский президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА (запрещена в РФ) статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.

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