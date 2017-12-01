Милонов призвал не допустить проведения уроков сексуального просвещения

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращения министру образования Ольге Васильевой и генпрокурору Юрию Чайке, в которым просит не допустить проведения в российских школах 1 декабря 2017 года уроков сексуального просвещения.

Как отмечает парламентарий в своих обращениях, с 2015 года по заказу министерства образования и науки во всех школах России проводится Всероссийский интернет-урок по профилактике ВИЧ, приуроченный ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

"Первого декабря 2017 года интернет-урок также должен пройти в российских школах. Вместе с тем, мне стало известно о том, что 1 декабря 2017 года под видом рассмотрения вопросов по профилактике ВИЧ в рамках интернет-урока российским школьникам планируют провести урок сексуального просвещения", — пишет Милонова в своих запросах. Копии текста документа есть в распоряжении РИА Новости.

Как отмечает парламентарий, в 2017 году интернет-урок должен быть разработан по заказу министерства образования и науки некоммерческой организацией "Центр современных образовательных технологий". По его словам, при обсуждении вопросов проведения интернет-урока на рабочем совещании в министерстве образования и науки возникли серьезные разногласия по вопросу его содержания.

Как заявляет Милонов, на этом совещании сотрудники министерства указали представителю исполнителя, директору "Центра современных образовательных технологий" Сергею Буланову, на недопустимость употребления в рамках интернет-урока слов "презерватив" и "половой акт", поставив задачу провести урок так, чтобы в большей степени затрагивались вопросы нравственности.

Однако, как отмечается в запросе депутата, представитель исполнителя заявил, что профилактика ВИЧ — это преимущественно вопросы личной гигиены, в связи с чем он принципиально не будет отказываться от слов "презерватив", "половой акт".

"Буланов также выразил мнение, что некорректно приравнивать риски заражения ВИЧ лишь к асоциальному поведению. Таким образом, можно сделать вывод, что директор некоммерческой организации "Центр современных образовательных технологий" Сергей Буланов считает основным фактором риска заражения ВИЧ сексуальную непросвещенность детей, в связи с чем полагает необходимым провести школьникам именно урок сексуального просвещения", — полагает Милонов.

Вместе с тем депутат приводит статистику, согласно которой ежегодно из вновь выявленных зараженных ВИЧ всего 1,2% несовершеннолетние (то есть около тысячи человек, при том что всего в России проживает приблизительно 25 миллионов детей до 18 лет).

"Подсчет показывает, что онлайн-урок сексуального просвещения для детей планируется к проведению некоммерческой организацией "Центр современных образовательных технологий" из-за весьма малого процента зараженных ВИЧ. При этом необходимо учитывать, что дети заражаются и от родителей внутриутробно, и от медицинских вмешательств, то есть реальный процент заразившихся по причине сексуальной непросвещенности является мизерным", — пишет Милонов.

Депутат считает, что уроки сексуального просвещения способны лишь подтолкнуть детей к раннему началу половой жизни, спровоцировать рост числа ранних половых связей, ранних абортов и случаев заражения венерическими инфекциями и ВИЧ. "Информация об интимных сторонах жизни человека, распространенная в рамках уроков сексуального просвещения, легко может принять форму пропаганды сексуальной распущенности, разврата и сделать несовершеннолетних более уязвимыми для посягательств на их половую неприкосновенность", — подчеркивает Милонов.

В целях предупреждения причинения вреда здоровью несовершеннолетних, их нравственному и духовному развитию Милонов просит не допустить проведения в российских школах 1 декабря 2017 года урока сексуального просвещения под видом интернет-урока.

Кроме того, депутат считает необходимым провести оценку содержания интернет-урока, разработанного НКО "Центр современных образовательных технологий", на предмет его соответствия действующему законодательству РФ.

Комментариями НКО к настоящему моменту РИА Новости не располагает.