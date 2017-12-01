В Минприроды сообщили о выделении средств на оздоровление Волги

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Федеральное финансирование приоритетного проекта "Оздоровление Волги" в 2018 году составит около 2,5 миллиарда рублей, заявил РИА Новости директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды России Дмитрий Кириллов.
По его словам, в 2018 году Росприроднадзор проведет учет главных предприятий-загрязнителей Волги для последующей работы по модернизации их очистных сооружений. Также начнутся работы на Нижней Волге, включающие расчистку ериков (протоков) и отдельных водоемов.
"Также начнется проектирование отдельных сооружений, обеспечивающих надежное водообеспечение реки Ахтуба, как одной из основных составляющих экологической системы Нижней Волги. Этому региону уделяется особое внимание с 2012 года в рамках федеральной целевой программы "Вода России", – добавил представитель Минприроды.
Проект "Оздоровление Волги", разработанный Минприроды по поручению президента Владимира Путина, предполагает улучшение качества жизни 60 миллионов граждан России, сокращение отведения загрязненных сточных вод в девять раз, ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, сохранение биоразнообразия и сбережение системы Волго-Ахтубинской поймы и устья Волги.