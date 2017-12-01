В Минприроды сообщили о выделении средств на оздоровление Волги

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Федеральное финансирование приоритетного проекта "Оздоровление Волги" в 2018 году составит около 2,5 миллиарда рублей, заявил РИА Новости директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды России Дмитрий Кириллов.

"Средства уже заложены в бюджет 2018 года. Сейчас в совокупности федеральное финансирование на следующий год составляет около 2,5 миллиардов рублей. Где-то миллиард мы нашли дополнительно в результате работы над бюджетом и полтора миллиарда — из действующих резервов и федеральных программ", – сказал Кириллов.

По его словам, в 2018 году Росприроднадзор проведет учет главных предприятий-загрязнителей Волги для последующей работы по модернизации их очистных сооружений. Также начнутся работы на Нижней Волге, включающие расчистку ериков (протоков) и отдельных водоемов.

"Также начнется проектирование отдельных сооружений, обеспечивающих надежное водообеспечение реки Ахтуба, как одной из основных составляющих экологической системы Нижней Волги. Этому региону уделяется особое внимание с 2012 года в рамках федеральной целевой программы "Вода России", – добавил представитель Минприроды.

Как сообщал ранее Кириллов РИА Новости, финансирование приоритетного проекта "Оздоровление Волги" составит более 260 миллиардов рублей на 2017-2025 годы, в том числе почти 120 миллиардов из федерального бюджета.

Проект "Оздоровление Волги", разработанный Минприроды по поручению президента Владимира Путина, предполагает улучшение качества жизни 60 миллионов граждан России, сокращение отведения загрязненных сточных вод в девять раз, ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, сохранение биоразнообразия и сбережение системы Волго-Ахтубинской поймы и устья Волги.