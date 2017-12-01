Телеканал "Царьград" прекращает телевизионное вещание

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Телеканал "Царьград" с 1 декабря прекращает телевизионное вещание, однако вещание в интернете планирует продолжать.

О прекращении телевещания канала в связи со сменой формата в конце ноября объявила Национальная ассоциация телевещателей (НАТ). Как сообщалось на сайте "Царьграда", планируется продолжить вещание в интернете.

"Данные нашей деятельности заставили нас пересмотреть формат вещания. В кабеле и спутнике средний возраст — 63 года, а в интернете у аудитории средний возраст — 35 лет. А нам бы хотелось, чтобы консервативных русских людей становилось больше. Поэтому принято решение прекратить выходить в кабеле и спутнике и начать транслировать программы только в интернете", — приводились в сообщении слова гендиректора телеканала Елены Шаройкиной.

"Царьград" — русский консервативный информационно-аналитический телеканал. Начал вещание 12 апреля 2015 года. С августа 2016 охват аудитории составляет 20 миллионов телезрителей. Программы телеканала затрагивают темы в области мировой экономики, геополитики, культуры и религии.