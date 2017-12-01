Лидер фракции "Единой России" в Госдуме поздравил партию с 16-летием

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Руководитель думской фракции "Единая Россия" (ЕР) Сергей Неверов, поздравляя партию с ее 16-летием, заявил, что ЕР прошла проверку временем и сумела сохранить доверие десятков миллионов россиян, сообщает пресс-служба фракции.

"Сегодня исполняется 16 лет "Единой России" — партии, основанной нашим президентом Владимиром Путиным. "Единая Россия" прошла проверку временем, сумев сохранить доверие десятков миллионов россиян", — цитирует Неверова пресс-служба.

Он также отметил, что свое 16-летие "Единая Россия" встречает в своих приемных, работая над повседневными проблемами граждан. Руководитель думской фракции ЕР напомнил, что партия представлена во всех региональных и муниципальных органах власти и в Государственной Думе. "Это огромная ответственность. Ответственность перед каждым, кто оказал нам доверие", — приводит слова Неверова пресс-служба.

"Главная задача "Единой России" — реализация курса президента страны, исполнение нашей программы, которая была сформирована вместе с нашими гражданами. Я желаю всем нам – тем, кто является членом партии, тем, кто является ее сторонником – здоровья и успехов во всех начинания на благо нашей страны!" — закончил поздравление политик.

Ранее в четверг глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что ЕР, безусловно, поддержит действующего президента РФ Владимира Путина, если он решит баллотироваться в президенты на новый срок.