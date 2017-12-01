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Общество

А был ли мальчик? Как липецкие школьники "отравились ультразвуком"

08:0001.12.2017
(обновлено: 08:08 01.12.2017)
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© Depositphotos / coolfonkМолодой человек слышит неприятный звукМолодой человек слышит неприятный звук
© Depositphotos / coolfonk

ЛИПЕЦК, 1 дек — РИА Новости, Ануш Долуханян. "Отравление ультразвуком" — с таким диагнозом доставили в больницу больше 30 школьников за неделю. Место действия — Липецкая область. Следственный комитет проводит проверку, а родители учеников развернули бурную дискуссию в соцсетях: действительно ли дети пострадали от мобильного приложения. РИА Новости разбиралось в таинственной истории.

Смартфон
© РИА Новости
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Симулянты или облученные

Небольшое село Сселки в Липецкой области попало в новостные сводки неожиданно: около недели назад из средней школы № 35 госпитализировали двадцать восемь учеников от 10 до 14 лет. В областную детскую больницу их привезли с подозрением на отравление. Однако выяснилось, что дети не ели в столовой, а значит, просроченные продукты ни при чем. Вскоре возникла конспирологическая версия: виной всему приложение "Ультразвук" на смартфоне.

Хронология событий такова. После третьего урока ученикам, в основном пятиклассникам, стало плохо. Одних тошнило, у других онемели руки, третьи жаловались на головокружение. Школьница Оля (имя изменено) рассказала РИА Новости, что на перемене один из восьмиклассников тестировал мобильное приложение, которое "издавало мерзкий и скрипучий звук":

"Его попросили выключить эту штуку, но "Ультразвук" успели скачать и пятиклассники. Они включили его на полную мощность во время урока", — вспоминает Оля.

Через десять минут, по ее словам, учителям уже пришлось вызывать скорую помощь. Пострадавших детей забрали медики. "Кто-то из ребят даже стоять на ногах не мог", — говорит школьница. Впрочем, вечером того же дня всех "отравившихся" отпустили из больницы по домам. Ничего серьезного медики не обнаружили.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ школу приехало сразу несколько машин скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В школу приехало сразу несколько машин скорой помощи

На этом мистическая история не закончилась. Через несколько дней в том же поселке возникла аналогичная ситуация. Правда, на этот раз в другой школе — № 49. Семеро учащихся также попали в больницу после жалоб на недомогание. Дети рассказали, что почувствовали себя плохо после того, как включили то самое мобильное приложение "Ультразвук". Однако доктора снова не нашли повода для беспокойства и выписали школьников.

Люди с мобильными телефонами. Архивное фото
© Flickr / Strelka Institute for Media, Architecture and Design Follow / Evgeny Belikov
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Что за таинственная программа косит ряды школьников Липецкой области? "Ультразвук" на смартфон может загрузить любой пользователь. В интернете есть несколько бесплатных версий на выбор. Так, есть ультразвук с разными уровнями частоты: для тараканов, крыс, собак и человека. В приложении также можно выбрать радиус, на который будет распространяться тонкий скрипящий звук, раздражающий слух.

На контроле у следствия

Татьяна (имя изменено по просьбе героини), мама одного из мальчиков, попавших в больницу в первую волну, говорит, что сына увезли с судорогами и тошнотой. "В больнице был настоящий ад, некоторых детей привезли на каталках из-за онемения ног, они не могли ходить. У кого-то давление до 180 подскочило. Конечно, в классе было и пять человек симулянтов. Звук на всех по-разному повлиял. Врачи сказали, что сильнее подействовало на тех, у кого проблемы с сосудистой системой", — поделилась она с РИА Новости.

По ее словам, дети запустили сервис одновременно с трех мобильных телефонов, поэтому эффект был такой силы. Татьяна уверена: большинство учеников, попавших в медучреждение из школы № 35, на самом деле пострадали от звуков.

Сын Марии угодил в больницу во второй волне, из школы № 49. Однако женщина не сомневается, что и ее ребенок, и его одноклассники попросту симулировали. Дело в том, поясняет она, что классе в тот день должна была пройти контрольная. Чтобы сорвать урок, школьники запустили приложение, но нужного результата не добились. "Воспаление хитрости — не более. Услышали, что неделю назад всех "ультразвучников" увезли. Решили тоже побаловаться, думали избежать проверки. Не получилось, но день они все же прогуляли", — утверждает Мария.

© Depositphotos / Kobyakov
© Depositphotos / Kobyakov

Тем временем Следственный комитет по Липецкой области начал проверку. Пока у силовиков нет точных данных о том, что случилось. Известно, что это не пищевое отравление. Кроме того, был проведен токсикологический анализ, но и он ничего не выявил. Следователи не исключают, что причиной плохого самочувствия подростков действительно мог стать ультразвук. Смартфоны, на которых установлено приложение, изъяли.

Телефонная зависимость

Может ли ультразвук повлиять на детей так, чтобы они оказались на больничной койке? Частнопрактикующий отоневролог Максим Жуков объясняет: получить сильное излучение только лишь от смартфона липецкие школьники не могли. Однако в приложении искусственно создается неприятный шум, который мог вызвать подобные последствия.

Девушка делает селфи. Архивное фото
© Fotolia / Ruslan Solntsev
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"Просто потому, что он сильно бьет по детским ушам", — уточняет специалист. — У ребенка может подняться температура, заболеть голова, может возникнуть онемение конечностей. У маленьких детей симптомы иногда проявляются ярче. Но они проходят через несколько часов и никак не могут причинить какой-либо серьезный ущерб здоровью".

Заслуженный педагог с 30-летним стажем, физик Ирина Фетискина вообще не верит в историю с отравлением от звука. Она полагает что школьники, скорее всего, договорились симулировать недуг, дабы избежать какой-то проверочной работы. Причем в обоих случаях.

Фетискина убеждена: "Сегодняшние ученики хитрее. Они знают то, до чего даже я не додумаюсь. Не знаю всех деталей этого дела и не могу никого обвинять, но мне кажется, что это симуляция".

Педагог также обращает внимание на то, что "телефоны на уроках — большая проблема для любого преподавателя". "Ученики не расстаются со своими гаджетами ни на секунду. На детей, к сожалению, никак нельзя воздействовать: двойками пугать и отбирать на время их игрушку не получается. Случившееся в Липецкой области — повод задуматься о том, как регулировать эту зависимость", — резюмировала она.

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