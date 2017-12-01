Такое бывает: как отдохнуть в Новый год недорого

Участники мероприятия по спуску с горы в купальниках, проходящего в рамках фестиваля BoogelWoogel на Роза Хутор

Участники мероприятия по спуску с горы в купальниках, проходящего в рамках фестиваля BoogelWoogel на Роза Хутор

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Самые выгодные туры на Новый год и Рождество давно раскуплены, дешевых авиабилетов практически не осталось, места в проверенных гостиницах забронированы еще за несколько месяцев до зимних каникул.

Перед праздниками многие туристы смиряются с неизбежным: отдых дорогой, в аэропорту — толпы путешественников, отели переполнены.

Но даже сейчас, когда до Нового года осталось чуть больше месяца, все еще можно найти интересные, а главное — выгодные по соотношению "цена — качество" предложения.

Сочи и Крым: уникальные предложения

Пока точно неизвестно, какая погода будет в Сочи и Крыму, но в любом случае там теплее, чем в целом по России.

"Сейчас тенденция встречать Новый год дома, в кругу семьи, а уже 1-3 января выезжать на отдых, поэтому спрос на такие поездки у нас высокий, — рассказывает заместитель генерального директора одного из ведущих туроператоров Людмила Сысойкина. — Какой бы ни была погода в Сочи, всегда есть возможность и на лыжах покататься, и в санатории отдохнуть".

Можно это и совместить, как, например, предлагают в бальнеологическом отеле Rosa Springs. Также эксперты рекомендуют для отдыха в Сочи здравницы "Русь", "Сочи", "Авангард" и санаторий имени Фрунзе. "Это очень хороший санаторий, но цены там ниже, чем в "Руси", — говорит Людмила. — Новогодняя цена выше обычной, но есть специальное предложение: если купить тур от 14 дней, то его стоимость рассчитывают по цене низкого, а не праздничного сезона".

Очень интересное предложение — встретить Новый год в Коктебеле всего за 7500 рублей на двоих (пять дней с трехразовым питанием). "Это акционное предложение нового отеля, — поясняет Людмила Сысойкина. — В Крыму, кстати, возможно, повезет с погодой: температура воздуха там может подняться до 15 градусов, хотя небольшой минус, впрочем, тоже бывает".

Популярностью пользуются даже достаточно дорогие туры в Крым. Так, отдых в известном отеле "Мрия резорт & спа" обойдется на двоих в 128 тысяч рублей (с 1 января) — семь ночей в номере deluxe, полный пансион, лечебные процедуры и ежедневные праздничные программы.

"В этом году мы предлагаем много новогодних и рождественских программ по линии "Крымской кругосветки", — рассказывает Елена Романова, пиар-менеджер компании, лидирующей по многодневным поездкам в Крым. — Все они начинаются и заканчиваются в Симферополе, но мы можем встречать тех, кто добирается через переправу, и в Керчи. Маршруты — Южный берег Крыма и, конечно, Севастополь".

В стоимость многодневных туров по Крыму включены размещение в отелях, питание, банкеты, развлекательные программы и интересные экскурсии.

"Мы встречаем туристов в аэропорту, никаких оргвопросов им решать не нужно, — говорит Елена. — Если же самостоятельно бронировать гостиницу, брать в аренду автомобиль и оплачивать гидов, поездка обойдется дороже: тарифы для индивидуальных путешественников будут иными, нежели по групповым заказам".

Новогодние туры в Белоруссию

Фото: @zweizwei #беларусьинстаграм#minskgram#minsktut#minskat#minskcity#minskgood#minskgirl#minskinsta#minskarena#minsklight#minskguide#minsk_life#minskblog#minsk2017#belarus2017#минск2017#беларусь2017#минскграм#минсксити#минск2#минскфото#минсктут#минскмосква#минсксейчас#менск#беларусьминск#беларусь24#беларусьсейчас#беларусьфото#беларусьмоя Публикация от Беларусь Инстаграм (@belrusinsta) Янв 1 2017 в 2:26 PST

Туры в Беларусь становятся все более популярными у россиян: никаких языковых барьеров, виз, задержек на границе, отличная дорога Москва — Минск, регулярные авиарейсы, недорогие билеты и самое главное — хорошее обслуживание за вполне приемлемые деньги. Соотношение "цена — качество" здесь, пожалуй, лучшее из всех предлагаемых.

Помимо традиционного санаторного и экскурсионного отдыха, в Белоруссии появились новогодние и рождественские программы с разнообразными развлечениями.

"Есть и бальнеологические курорты, и спа, и различные санатории, а также поездки по замкам, этнографическим деревням, военным местам. Можно совместить активный отдых с лечебными процедурами в санатории, — рассказывает Людмила Сысойкина. — Новогодние туры с отдыхом и лечением имеются и в санаториях неподалеку от Минска".

Отдыхая вблизи белорусской столицы, говорит эксперт, можно составить и активную экскурсионную программу, и в сам Минск съездить. Плюс, что важно, пользоваться услугами санаториев с включенным питанием. "Ведь шведский стол по-белорусски — это очень вкусная и разнообразная домашняя еда", — уверена Людмила Сысойкина.

В самом близком к Минску санатории "Белорусочка" полная стоимость тура на двоих с 31 декабря на семь дней составит лишь 16 800 рублей. Отдых в санатории "Криница" существенно дороже: новогодняя путевка на троих на 10 дней стоит 93 тысячи рублей.

Тур в санаторий "Нарочанка" на озере Нарочь, вокруг которого расположена почти треть всех белорусских здравниц, в основном ведомственных, обойдется на двоих в 27 тысяч рублей (с 30 декабря на семь дней с полным пансионом). Санаторий расположен в сосновом лесу, имеет большой бассейн и новый лечебный корпус.

Отдых в пятизвездочном отеле Альфа-Родон (Гродненская область) также выгоден с точки зрения соотношения между ценой и качеством и обойдется в 61 тысячу рублей на двоих (с 31 декабря на семь ночей, номер двухместный стандарт, полный пансион).

"Активные экскурсионные туры в Беларусь раскупаются очень быстро: у нас 13 вариантов новогодних программ, и более половины из них уже продано, — говорит Людмила Сысойкина. — Стоимость поездки с различными экскурсиями, проживанием в хорошем отеле, новогодним банкетом и питанием составляет на двоих от 38 тысяч рублей".

Праздничные экскурсионные туры

Путешествия в Москву и Санкт-Петербург сложно назвать дешевыми, особенно в праздничные дни: цены здесь выше, чем в остальных российских городах. Тем не менее они не теряют популярности у туристов — в двух столицах всегда есть что посмотреть, да и просто погулять приятно: красивая иллюминация, рождественские базары, концертные площадки, катки, большие горки и аттракционы открыты допоздна.



Поездку в Москву можно совместить с турами по другим российским городам, например входящим в Золотое кольцо. "Есть двухдневный тур "Великие города древнего Залесья" — Ростов, Ярославль, Кострома, Плес. Также популярна трехдневная программа "Господин Великий Новгород". Вообще, наши туристы любят поездки от двух до четырех дней, — рассказывает Анна Крежева, менеджер одной из компаний.

Интересное предложение — трехдневный тур "Русский Новый год с итальянским колоритом" с 31 декабря по 2 января стоимостью 13 400 рублей с человека (с питанием и экскурсионной программой, выезд из Москвы). "Это новогодняя Тверь, колоритные Торжок и Старица, — рассказывает Анна. — Туда же включена экскурсия по самому "солнечному" городу России — Солнечногорску — с провинциальным балом в усадьбе Берново и праздником вкуса на итальянской сырной ферме.

Можно совместить новогодние каникулы и с путешествием по святым местам. Так, к примеру, трехдневный тур "Новый год у Ильи Муромца" включает экскурсионную программу в Муроме, поездки по нескольким монастырям, питание, новогодний банкет, а также день в Серафимо-Дивеевском монастыре (выезд утром 31 декабря, 3 дня, 14 400 рублей с человека).