В "Единой России" призвали ввести штрафы за езду на летней резине зимой

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В "Единой России" призывают ужесточить ответственность за езду на летней резине зимой, необходимо принять закон, устанавливающий штрафы за использование шин "не по сезону", заявил зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, координатор партийного проекта ЕР "Безопасные дороги" Сергей Бидонько.

Депутат напомнил, что с 2014 года в думском комитете по транспорту и строительству шла работа над проектом федерального закона, в котором речь идет о штрафах за использование шин не по сезону, а также шин с изношенным протектором. Предполагалось ввести административную ответственность со штрафом до 2 тысяч рублей; документ, по его словам, был подготовлен к первому чтению, но так и не был рассмотрен на пленарном заседании Госдумы.

"Необходимо принять закон об установлении штрафа за использование автомобильной резины не по сезону и дать возможность регионам самим устанавливать сроки эксплуатации шин", – цитирует пресс-служба партии слова Бидонько.

Так депутат прокомментировал инициативу заксобрания Приморского края установить штрафы за езду зимой на летней резине и обязать водителей менять колеса не позже 1 декабря. Депутаты краевого парламента, уточнил он, обратили внимание на то, что в находящемся в Госдуме проекте не определена возможность региональных властей увеличивать сроки запрета эксплуатации шин не по сезону.

"Так, период перехода на зимнюю резину в их регионе, считают они, другой, не как по всей стране – с 1 декабря по 1 марта, а дольше. Например, целесообразно введение его в Приморском крае с 1 ноября по 1 апреля или с 15 октября по 15 апреля. Они предлагают привязать эти сроки к зимнему отопительному сезону в регионе", – рассказал замглавы профильного комитета ГД.

При работе над законопроектом депутаты Госдумы, по его словам, уже обсуждали эту инициативу и договорились внести соответствующую поправку в текст законопроекта.