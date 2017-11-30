Роспотребнадзор объяснил следы цезия в грибах ядерными испытаниями в мире

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Следы цезия всегда находятся в грибах после испытаний в мире ядерного оружия, при этом в России требования к содержанию этого вещества более жёсткие, чем в международной торговле, заявили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

В четверг в ходе встречи в Сенате Франции глава Управления ядерной безопасности Франции (ASN) Пьер-Франк Шеве заявил, что грибы, поставленные из России в парижские магазины, содержат следы цезия. Вместе с тем, отметил Пьер-Франк Шеве, следов рутения, о повышенных показателях которого сообщал ранее Институт радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN), обнаружено не было.

"Грибы накапливают радионуклиды цезия, при этом по нормативам комиссии Кодекс Алиментариус, которые распространяются на международную торговлю, допускается содержание цезия в грибах до 1000 беккерель на килограмм (Бк/кг). Цезий-137 в следовых количествах всегда находится в грибах после глобальных выпадений в связи с испытаниями в мире ядерного оружия", — сообщили в надзорном ведомстве.

При этом, по данным Роспотребнадзора, в России более строгие гигиенические нормативы по содержанию радионуклидов цезия в свежих грибах – до 500 Бк/кг. Кроме того, при кулинарной обработке (варке, отмачивании) содержание радионуклидов цезия в грибах значительно снижается.

"Ежегодно Роспотребнадзором исследуется около трех тысяч проб грибов, произраставших на территории России. Удельный вес проб грибов, не соответствующих нормативам, не превышает 5%. Вся несоответствующая требованиям продукция изымается из оборота", — отметили в надзорном ведомстве, добавив, что на рынках и ярмарках грибы непромышленного производства допускаются к продаже только после проведения экспертизы контроля качества поступающих в продажу продуктов.

Как сообщалось ранее, немецкое ведомство по радиационной защите 29 сентября — 3 октября обнаружило на территории Европы, в пробах воздуха из Австрии и Германии следы радиоактивного рутения-106 в безопасной для населения концентрации. Ведомство предположило, что источник якобы находится на Урале, не уточнив, на основании чего сделаны выводы. В Росатоме сообщили, что на объектах российской атомной отрасли не происходило никаких инцидентов и аварий, которые могли бы вызвать рост уровня радиоактивного изотопа в атмосфере.