Все объекты ЧМ-2018 в Калининграде оборудуют камерами видеонаблюдения

КАЛИНИНГРАД, 30 ноя — РИА Новости. Стадион, тренировочные площадки и фанзону чемпионата мира по футболу 2018 года в Калининграде оснастят видеокамерами и другим оборудованием аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", сообщила пресс-служба регионального правительства.

"К предстоящему чемпионату мира по футболу в Калининграде в два раза увеличивается количество видеокамер и другого оборудования системы "Безопасный город". На территории, прилегающей к стадиону "Калининград" планируется установить 300 камер видеонаблюдения, а также 29 точек доступа Wi-fi и три терминала экстренной связи "Гражданин-полиция", — говорится в сообщении.

На четырех тренировочных площадках: стадионах "Пионер", "Локомотив", "Светлогорск" и спорткомплексе "Янтарный" появятся около 80 камер обзорного наблюдения. Еще 20 таких камер будет установлено в фанзоне у Дома Советов в Калининграде. Дополнительная инфраструктура "Безопасного города" также появится на маршрутах движения клиентских групп и болельщиков ФИФА.

Калининградская область входит в число 23 российских субъектов, определенных в качестве пилотных регионов для внедрения программы "Безопасный город". Камерами видеонаблюдения в Калининградской оснащены также все автомобильные пункты пропуска области через государственную границу РФ. Работа системы направлена на эффективное взаимодействие с правоохранительными органами и службами экстренного реагирования.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи примут 11 городов. В Калининграде пройдут четыре встречи группового этапа: 16, 22, 25 и 28 июня.

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