ОНФ запускает конкурс для молодежи, работающей в промышленности

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Общероссийский народный фронт запускает всероссийский конкурс для молодых специалистов и студентов "Профдневник", посвященный работе молодежи в промышленности, сообщает пресс-служба ОНФ.

В конкурсе могут принять участие граждане РФ, стажеры и сотрудники промышленных предприятий, расположенных на территории Российской Федерации, в возрасте от 18 до 35 лет.

Участникам необходимо размещать на своих личных страницах в социальных сетях посты, содержащие фотографии производства, небольшие истории о работе или стажировке, информацию о полученных на предприятии новых знаниях, знакомствах либо успехах с обязательным указанием хештегов #профстажировки и #работавроссии.

"Главная цель конкурса — раскрыть в соцсетях тему уважения к труду, рабочим и инженерным профессиям, а также показать молодежи привлекательность работы в современной промышленности", — отметил координатор проекта ОНФ "Профстажировки" Илья Семин.

Победители конкурса получат возможность пройти стажировку на ведущих промышленных предприятиях России. Кроме того, предусмотрены специальные призы для наиболее активных участников. Итоги конкурса "Профдневник" будут подведены в конце февраля 2018 года.