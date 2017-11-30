В Чебоксарах в декабре стартует шестой региональный чемпионат WorldSkills

ЧЕБОКСАРЫ, 30 ноя — РИА Новости. Шестой региональный чемпионат WorldSkills Russia пройдет в Чебоксарах в декабре, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Чувашской республики.

Молодые профессионалы будут соревноваться в 31 компетенции на 7 площадках.

"Чемпионат проводится в целях популяризации современных рабочих профессий, повышения их престижа в обществе, повышения качества профессионального образования Чувашской Республики в соответствии с лучшими национальными и международными практиками", — цитирует пресс-служба слова первого заместителя министра образования и молодежной политики Чувашской республики Сергея Кудряшова.

По его словам, в финале пятого национального чемпионата WorldSkills Russia все шесть участников из Чувашии завоевали медали.

В пресс-службе уточнили, что организатором шестого регионального чемпионата WorldSkills Russia выступит региональный координационный центр Союза "Ворлдскиллс Россия" в Чувашской Республике при поддержке Министерства образования Чувашии.

В чемпионате примут участие представители 33 профессиональных образовательных организаций из 11 российских регионов, в том числе из Санкт-Петербурга, Татарстана, Республики Марий Эл, Мордовии, Калужской, Курской, Курганской, Нижегородской, Оренбургской и Самарской областей.

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