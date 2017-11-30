В Москве 20 декабря откроются свыше 200 елочных базаров

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Свыше 200 ёлочных базаров готовятся к открытию в Москве, следует из портала открытых данных правительства столицы.

По данным портала, во всех столичных округах 20 декабря откроются 204 ёлочных базара, где москвичи смогут приобрести новогодние ёлки — ели, сосны, лапник.

Ёлочные базары будут открыты для москвичей до 31 декабря, уточняется на портале данных.

Ранее в Москве уже приступили к подготовке к Новому году, в частности, к фестивалю "Путешествие в Рождество". Он пройдет в Москве с 22 декабря по 14 января. В этом году центральной темой фестиваля стал театр. Гостей ждут ледовые балеты, выступления уличных театров, концерты, мастер-классы, традиционные зимние забавы, световые инсталляции.