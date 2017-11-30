В московском метро запустили поезд, посвященный году экологии

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Тематический поезд, запуск которого приурочен Году экологии в России, начал курсировать по Кольцевой линии московского метрополитена в четверг, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования.

В оформлении поезда использованы 221 фотографии, предоставленных российскими фотографами. Пассажиры увидят в поезде изображения 10 природно-климатических зон России: это Арктика и тундра, тайга и степи, леса и горы, острова и подводные экосистемы, озёра и пустыни. Пассажиры метро и гости столицы увидят не только фотографии конкретных локаций, но и снимки редких обитателей, каждый объект живой природы будет сопровожден QR-кодом, ведущим на расширенные материалы энциклопедии Planetpics.

Также пассажиры поезда смогут скачать бесплатное приложение "Заповедные жемчужины России", где представлена полная коллекция документальных фильмов в формате 360 градусов, знакомящих зрителей с красотой заповедников и национальных парков России.

Как отмечают в департаменте, запуск "заповедного" поезда станет одним из главных эко-просветительских проектов в рамках Года экологии в России.

Организаторами запуска состава стали Минприроды России, научно-познавательная энциклопедия Planetpics и АНО "Экспоцентр "Заповедники России" при поддержке правительства Москвы.