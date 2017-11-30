Медведев рассказал, каким он видит свое будущее

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ответ на вопрос о том, каким он видит свое будущее, сказал, что ему всегда нравилось, чем он занимается: интересно и сейчас, в качестве премьера.

"Мне вообще всегда — вот так, наверное, в жизни повезло — нравилось то, чем я занимаюсь: и когда я был студентом, и когда я был аспирантом и молодым преподавателем, и когда я начал заниматься юридической практикой, начал заниматься какими-то вопросами бизнеса. И после этого, когда меня позвали в Москву, и я стал работать в администрации президента, потом руководителем администрации президента, потом перешел на работу в правительство, потом был избран президентом страны, а сейчас работаю председателем правительства. Это все исключительно интересная работа", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам.

Он отметил, что его нынешняя деятельность "является огромным вызовом" и с другой стороны "приносит удовлетворение".

"В этом плане я достаточно счастливый человек", — добавил премьер.

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