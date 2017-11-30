Декабрь в России будет теплым

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Предстоящий декабрь в России в целом будет теплым, особенно в северных районах, сообщил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на северо-западе страны температура, по прогнозам, будет выше нормы. В пределах нормы или выше температура будет и в большинстве других районов страны, и только на юго-востоке страны она может быть ниже нормы.

На северо-западе — в Карелии, Архангельской области и республике Коми, а также на востоке Центрального округа, в Поволжье и в Красноярском крае синоптики ожидают осадки выше нормы. Между тем, отметил Вильфанд, дефицит осадков будет в Томской, Омской и Кемеровской областях.

Директор Гидрометцентра добавил, что такая погода будет характерна и для других зимних месяцев, а весна придет рано — март будет очень теплым. Более точный прогноз синоптики сделают позже.